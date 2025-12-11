ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

阮經天爆赴韓「找小20歲女友」
女生最容易忽略的支出黑洞TOP 5
蕭敬騰太暖了「只唱一天唱酬全捐」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

尹恩惠 馮提莫 王宥忻 葉子誠 李彩玟 黃沐妍 崔始源 陳偉霆

A_Root同根生成員慘被當「工具人」！　身心崩潰求助心理諮商

▲▼ 金曲樂團同根生新歌邀原民YouTuber Ponay卜耐化身真人版「指仙」大跳手指舞。（圖／笙根蘭陽提供）

▲ 金曲樂團同根生新歌邀原民YouTuber Ponay卜耐化身真人版「指仙」大跳手指舞。（圖／笙根蘭陽提供）

記者翁子涵／台北報導

樂團A_Root同根生新專輯《不小心降臨了A_Drop》再次翻玩神鬼傳奇，新歌〈指仙〉靈感以都市文明焦慮為出發點，加上身邊朋友熱衷交友軟體，便把「螢幕上動手指左右滑動」來召喚愛情的模式，形容為新世代的「降靈術」，智博更透露身邊朋友竟有人透過「交友軟體」來「抓猴」的荒謬故事，「有人因為交友軟體而結婚，連伴郎伴娘都是在同一個平台認識，但也有聽過朋友靠交友軟體意外抓包另一半劈腿，真實故事宛如戲劇翻版！」

▲▼ 金曲樂團同根生新歌翻玩神鬼傳奇。（圖／笙根蘭陽提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 金曲樂團同根生新歌翻玩神鬼傳奇。（圖／笙根蘭陽提供）

▲▼ 金曲樂團同根生新歌邀原民YouTuber Ponay卜耐化身真人版「指仙」大跳手指舞。（圖／笙根蘭陽提供）

有趣的是，團員竟都是交友軟體的「絕緣體」，僅有DK及魷魚使用過，不過都慘遭「滑鐵盧」，其中主唱魷魚才用幾天就發現平台上「可疑帳號」過多且詐騙氾濫，「我連滑手指都沒滑就刪了！」而DK雖然有「配對成功」，但卻因為太被動而失敗，「一直在等對方說第一句話，然後就沒有然後了！」私底下渴望談戀愛的DK坦言曾參加過朋友聯誼活動，不過也不了了之。

被團員公認是「戀愛腦」的他還被爆料先前因為暗戀某個女生而自願當「工具人」的悲慘故事，主唱智博透露：「DK其實已經算是『工具箱』等級，即使這樣，對方還是不確認關係，DK也不被尊重，導致後來嚴重到需要心理諮商！」也因為多重打擊，讓對戀愛抱有憧憬的DK暫時抱持隨緣態度，「目前已經沒有像之前一樣急著想結婚，也覺得這個世道結婚生小孩要承擔的壓力很大，所以就慢慢調整心態。」

A_Root同根生有請原民YouTuber Ponay卜耐發功召喚「指仙」，他不僅詠唱「族語」助陣填詞，還大展舞學自編一套「手指舞」為MV增色，由於手勢複雜加上每次練舞都改一次動作，讓曾經有過唱跳經驗的A_Root同根生坦承：「是出道十年以來最大挑戰！」歷經Ponay認真督促，加上團員在開拍前一周不分晝夜勤加練舞，MV成果令全體及導演非常滿意，手腳併用起來不僅協調一致，動作也俐落有型。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

A_Root同根生

推薦閱讀

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

5小時前

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

6小時前

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

19小時前

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

12/10 07:17

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世！　憤怒哽咽：這麼好的年輕人

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世！　憤怒哽咽：這麼好的年輕人

4小時前

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

7小時前

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

個資遭牙醫外洩…小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

3小時前

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

21小時前

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

4小時前

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

11小時前

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

9小時前

阿信50歲了！　網驚查「與翁立友同齡」衝擊：是有吃防腐劑嗎

阿信50歲了！　網驚查「與翁立友同齡」衝擊：是有吃防腐劑嗎

9小時前

熱門影音

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD
李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？
朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！

昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！
李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！
S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
AKB48成軍20年神七缺一歸隊　前田敦子大島優子合體回憶殺

AKB48成軍20年神七缺一歸隊　前田敦子大島優子合體回憶殺
一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～
潔西卡來台必吃火鍋　醬料加了醋喊「好吃」

潔西卡來台必吃火鍋　醬料加了醋喊「好吃」
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

潔西卡也苦惱掉髮！每天檢查排水孔　來台中文受訪喊「我不是懶西卡」

潔西卡也苦惱掉髮！每天檢查排水孔　來台中文受訪喊「我不是懶西卡」

李連杰「不懂當父親」當眾道歉大女兒　和她談心「連5問不知」：忽略了身邊人

李連杰「不懂當父親」當眾道歉大女兒　和她談心「連5問不知」：忽略了身邊人

看更多

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前10

樂天特級副隊長「一刀掰了20公分長髮」　親自操刀原因曝光

22分鐘前0

2026高雄跨年晚會全卡司公布　韓國「水彈女王」權恩妃也來了

27分鐘前0

白安回到童年「玩到不想走」！　拍MV堆出史萊姆雪堆

30分鐘前10

韓幼齒嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」字！她查完嚇傻：太噁了吧

50分鐘前0

立威廉罹甲狀腺癌再曝近況　曬北海道度假照「現在感覺好多了」

50分鐘前1

釜山女神人在韓國收驚喜應援　強勢回歸富邦勇士：回到熟悉的地方

53分鐘前23

77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

1小時前0

5球員「重溫12強冠軍賽」嗨喊：雞皮疙瘩　陳冠宇曝得冠後1年心境

1小時前0

楊貴媚急救場成功收服粉絲　爆自己年輕時被親戚潑冷水

1小時前56

「前樂天女孩」心韻登記結婚！　甜嫁當家游擊手：我們找到了愛

讀者迴響

熱門新聞

  1. 賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪
    5小時前2814
  2. 小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁
    6小時前2813
  3. 尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg
    19小時前47
  4. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    12/10 07:171423
  5. 賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世
    4小時前1212
  6. 柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」
    7小時前8
  7. 小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明
    3小時前2419
  8. 陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相
    21小時前1812
  9. 余天驚爆罹攝護腺癌胡瓜震驚「看一次少一次」
    4小時前1612
  10. 不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」
    11小時前2818
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合