77歲余天認了「已半退休」　罕見露面曝李亞萍近況：我在家很難過　

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝天王胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會，確認明年3月21、22日將登上台北流行音樂中心，胡瓜將和康康、歐弟共同主持，演唱會則有蕭敬騰、余天及余祥銓父子，以及曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君、王彩樺。

▲余天將和余祥銓同台演出。（圖／萬星傳播提供）

77歲的余天受訪自稱已經「半退休」，不太出來上節目，開玩笑說：「瓜哥打給我的時候，我本來想說開高一點，因為太久沒賺錢了。」後來聽到這次演出是公益性質立刻霸氣表示可打折。胡瓜則說之前搞丟了余天的電話，後來找余祥銓幫忙連繫，「真的是看一次少一次，都是國寶級的演出。」

不過余天這次是和兒子余祥銓一起演出，老婆李亞萍是否也會想登台飆歌？余天聽了秒回：「她根本不想上場，要找她，她還會罵人。」透露近來待在家裡比較「難過」，因為時常聽到李亞萍在家對他碎碎念。

▲余天近年已減少在螢光幕前活動。（圖／萬星傳播提供）

除了北流的演唱會，胡瓜也喊話希望未來能唱進高流，「高流我們還沒去，可能需要余天幫我們出面。」余天則說，計畫邀請前總統蔡英文共襄盛舉，「來問問看她，反正她現在也沒什麼事啊。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場明年3月21、22在北流登場，門票明天在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。