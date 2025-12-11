瑪菲司同台宋智孝！　勇奪「首爾國際電影大賞」新人獎

▲ Mavis瑪菲司獲頒亞洲演員新人獎。（圖／菲娛樂文創提供）



記者翁子涵／台北報導

Mavis瑪菲司昨盛裝出席「首爾國際電影大賞」，獲頒極具含金量的 「亞洲演員新人獎」成為本屆備受注目焦點之一，她上台領獎時因過度緊張，感言竟瞬間全忘光，讓她笑稱：「腦袋完全一片空白。」典禮更遇偶像宋智孝，Mavis瑪菲司鼓起勇氣大膽告白示愛，令她開心又難忘。

▲▼ Mavis瑪菲司合影偶像宋智孝。（圖／菲娛樂文創提供）





談到上台領獎的瞬間，Mavis瑪菲司忍不住苦笑：「我原本想好的感言完全忘光，只記得不停說謝謝！」典禮結束後也在社群補上感言：「我真的非常、非常興奮！謝謝主辦、謝謝評審，也謝謝一直支持我的粉絲，是你們讓我相信人生真的會突然寫出驚喜劇本。」也因爲在投入演戲後，Mavis瑪菲司深刻感受到每位演員的作品背後有多麼不容易，「能在現場與這些我欣賞的演員們一起被看見，是非常榮幸、也非常幸福的事情。」

當晚另一個讓Mavis瑪菲司感動到快尖叫的瞬間，就是在獲獎後的大合照環節，竟然站在偶像宋智孝身旁，令她鼓起勇氣大膽向宋智孝告白：「I like you very much, from Running Man！」，回憶起當下依然難掩喜悅：「我真的非常喜歡智孝，她超親切，是我學習的榜樣！沒想到她還跟我一起比愛心，真的超級開心！」

Mavis瑪菲司表示雖然戲劇作品數量不多，但這座新人獎對 Mavis瑪菲司意義重大，坦言自己深深愛上演戲：「因爲自己電商經營與家庭的多重身份，所以每一次演戲，都像體驗更多不同的人生，這也是戲劇最迷人的原因。」，讓對未來的期許養挑戰更多角色、創造能感動人的作品，驚喜分享近期將推出的新歌作品將融入戲劇敘事打造豐富創作層次，更預告將再度跨界與神秘韓星合作，令粉絲十分期待。

