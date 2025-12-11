薔薔脫了！濕身解放比基尼「一轉身震撼千人」 公開4招養成蜜桃臀

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）自《我愛黑澀會》出道，直率作風備受喜愛。11日更加掀起討論的是，她在社群網站上傳了一系列比基尼辣照，雖然自嘲是「深夜水怪」，但已經立刻吸引了破千人按讚。

▲薔薔解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



照片中，可以看到薔薔穿著一套黑色比基尼，相當映襯她的膚色，設計簡約俐落，完美襯托出渾圓半球和纖細腰線；下半身搭配近似丁字褲剪裁的泳褲，讓她一轉身就自信展現蜜桃臀型。

▲薔薔辣露蜜桃臀型。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



薔薔的體態非常勻稱結實，腰部線條明顯；她將手臂與背部肌肉線條鍛鍊得剛剛好，看起來十分健康。她的雙腿筆直又修長，在燈光由上往下照射時尤其突出。無論是背影站姿、半身浮在水面，渾身都散發出自信氣場。

▲▼薔薔身材十分勻稱。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



事實上，關於翹臀秘訣，薔薔曾上節目分享，單腳臀橋與羅馬尼亞硬舉都是必做的基礎訓練。單腳臀橋能強化臀肌與核心，只要仰躺、抬腿並把臀部往上推，就能逐漸雕塑更緊實的臀型；而羅馬尼亞硬舉則能集中鍛鍊後側線條，搭配啞鈴或壺鈴效果更佳，長期下來能明顯提升翹臀曲線。

▲▼薔薔曾分享養臀秘訣。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



除了訓練，薔薔也依靠保養與營養來維持完美臀型。她會使用「屁膜」讓肌膚保持緊緻光滑，運動後也一定補充足量蛋白質，像雞胸肉、魚類或蛋白奶昔，幫助肌肉修復生長。規律運動搭配適當保養與營養，自然就能打造出更迷人的身材曲線。