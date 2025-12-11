ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

阮經天爆赴韓「找小20歲女友」
女生最容易忽略的支出黑洞TOP 5
蕭敬騰太暖了「只唱一天唱酬全捐」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

尹恩惠 馮提莫 王宥忻 葉子誠 李彩玟 黃沐妍 崔始源 陳偉霆

蕭敬騰太暖了「只唱一天唱酬全捐」　胡瓜心疼他被網暴：對台灣感情很濃

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會，將在明年3月21、22日於台北流行音樂中心登場，三位天王級主持人胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）將再度同台，除了原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君、王彩樺，還請到金曲歌王蕭敬騰、余天及余祥銓父子，陣仗相當驚人，老蕭雖只唱一天，但大方將唱酬全捐出做公益。

▲▼蕭敬騰出席「台灣遲緩兒天使樂園15週年」翅膀的「敬」擊公益活動。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭敬騰力挺胡瓜唱「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／資料照／記者李毓康攝）

事實上，前幾屆「鑽石舞台」演唱會，胡瓜就透露有計劃邀請向來熱心公益的蕭敬騰助陣，胡瓜今（11日）受訪坦言，其實早在半年前老蕭來上《下面一位》時就有在跟他聊：「其實他（指蕭敬騰）對台灣感情非常濃厚，網友都說他怎樣，他非常有愛心，二話不說就願意來，請到他來很謝謝他。」且配合觀眾年齡層，老蕭這次選歌會以前輩歌手的作品為主。

此外，胡瓜笑說，前陣子去北醫看醫生，遇到李翊君和女兒王敏淳在做義工，直呼她和老公都是很有愛心的人，李翊君也笑說，非常感謝再次受到邀請，「希望我們唱的歌，可以回饋給很多銀髮族的好朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼胡瓜、黃西田、康康、李翊君。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲胡瓜、黃西田、康康、李翊君。（圖／記者蔡琛儀攝）

「鑽石舞台之夜」不僅是匯聚頂尖藝人的音樂舞台，更是一股傳遞溫暖與善意的力量。2026的「鑽石舞台之夜」演唱會延續傳統，把票房收入投入慈善公益，期盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落。今年邁向臺灣大學百年校慶，臺大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。

▲▼胡瓜。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲胡瓜再次登高一呼號召群星開唱做公益。（圖／記者蔡琛儀攝）

門票明（12日）下午一點在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蕭敬騰胡瓜

推薦閱讀

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

2小時前

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

2小時前

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

16小時前

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

12/10 07:17

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

17小時前

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

7小時前

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

4小時前

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

5小時前

阿信50歲了！　網驚查「與翁立友同齡」衝擊：是有吃防腐劑嗎

阿信50歲了！　網驚查「與翁立友同齡」衝擊：是有吃防腐劑嗎

6小時前

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

59分鐘前

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

12/10 08:26

丟丟妹海鮮直播驚見「大咖韓劇男神」　他拍桌超台叫賣被讚爆！

丟丟妹海鮮直播驚見「大咖韓劇男神」　他拍桌超台叫賣被讚爆！

3小時前

熱門影音

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD
李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？

李進良操心女兒交男友　佩甄：怕她遇到以前的你？
朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！

昆凌現身澳門萌打招呼　始源.陳偉霆等男神集合！
李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！
S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進

S媽收到金鐘獎盃「激動哭了」　小S曬合照：我會繼續前進
AKB48成軍20年神七缺一歸隊　前田敦子大島優子合體回憶殺

AKB48成軍20年神七缺一歸隊　前田敦子大島優子合體回憶殺
一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～
潔西卡來台必吃火鍋　醬料加了醋喊「好吃」

潔西卡來台必吃火鍋　醬料加了醋喊「好吃」
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

潔西卡也苦惱掉髮！每天檢查排水孔　來台中文受訪喊「我不是懶西卡」

潔西卡也苦惱掉髮！每天檢查排水孔　來台中文受訪喊「我不是懶西卡」

李連杰「不懂當父親」當眾道歉大女兒　和她談心「連5問不知」：忽略了身邊人

李連杰「不懂當父親」當眾道歉大女兒　和她談心「連5問不知」：忽略了身邊人

看更多

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前10

《天才衝衝衝》1千集了！徐乃麟錄20年罕見感性：真的很不容易

9分鐘前0

戲劇男神宣布新身份…跨界脫口秀　「嘉賓卡司超狂」經典CP也來了

26分鐘前0

瑪菲司同台宋智孝！　勇奪「首爾國際電影大賞」新人獎

33分鐘前0

直擊畫面曝光！阮經天爆赴韓「找小20歲女友」 私下真實互動全被拍

41分鐘前0

薔薔脫了！濕身解放比基尼「一轉身震撼千人」 公開4招養成蜜桃臀

46分鐘前25

蕭敬騰太暖了「只唱一天唱酬全捐」　胡瓜心疼他被網暴：對台灣感情很濃

51分鐘前0

陳泳希苦練粵語大魔王！　登香港開唱圓夢合照「大咖偶像」

53分鐘前46

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世！　憤怒哽咽：這麼好的年輕人

59分鐘前39

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

1小時前2

韓男星坦承整形！術後腫到不行「像被暴打」　眼睛慘剩一條縫

讀者迴響

熱門新聞

  1. 賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪
    2小時前207
  2. 小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁
    2小時前2813
  3. 尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg
    16小時前44
  4. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    12/10 07:171423
  5. 陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相
    17小時前1812
  6. 不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」
    7小時前2818
  7. 柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」
    4小時前8
  8. 才被爆愛玩越界毀婚姻！　小煜一早限動驚魂留言8字
    5小時前66
  9. 阿信50歲了！　網驚查「與翁立友同齡」衝擊
    6小時前2218
  10. 余天驚爆罹攝護腺癌胡瓜震驚「看一次少一次」
    59分鐘前48
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合