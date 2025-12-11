蕭敬騰太暖了「只唱一天唱酬全捐」　胡瓜心疼他被網暴：對台灣感情很濃

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會，將在明年3月21、22日於台北流行音樂中心登場，三位天王級主持人胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）將再度同台，除了原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君、王彩樺，還請到金曲歌王蕭敬騰、余天及余祥銓父子，陣仗相當驚人，老蕭雖只唱一天，但大方將唱酬全捐出做公益。

▲蕭敬騰力挺胡瓜唱「鑽石舞台之夜」演唱會。（圖／資料照／記者李毓康攝）



事實上，前幾屆「鑽石舞台」演唱會，胡瓜就透露有計劃邀請向來熱心公益的蕭敬騰助陣，胡瓜今（11日）受訪坦言，其實早在半年前老蕭來上《下面一位》時就有在跟他聊：「其實他（指蕭敬騰）對台灣感情非常濃厚，網友都說他怎樣，他非常有愛心，二話不說就願意來，請到他來很謝謝他。」且配合觀眾年齡層，老蕭這次選歌會以前輩歌手的作品為主。

此外，胡瓜笑說，前陣子去北醫看醫生，遇到李翊君和女兒王敏淳在做義工，直呼她和老公都是很有愛心的人，李翊君也笑說，非常感謝再次受到邀請，「希望我們唱的歌，可以回饋給很多銀髮族的好朋友。」

▲胡瓜、黃西田、康康、李翊君。（圖／記者蔡琛儀攝）

「鑽石舞台之夜」不僅是匯聚頂尖藝人的音樂舞台，更是一股傳遞溫暖與善意的力量。2026的「鑽石舞台之夜」演唱會延續傳統，把票房收入投入慈善公益，期盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落。今年邁向臺灣大學百年校慶，臺大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。

▲胡瓜再次登高一呼號召群星開唱做公益。（圖／記者蔡琛儀攝）

門票明（12日）下午一點在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。