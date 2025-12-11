韓男星坦承整形！術後腫到不行「像被暴打」　眼睛慘剩一條縫

記者張筱涵／綜合報導

南韓綜藝主持人鄭亨敦近日大方公開自己接受「眼下脂肪重新分布手術」前後的真實模樣，從術前畫線標示到術後腫到幾乎認不出本人的恢復照，全都毫不保留地曝光，引發網友熱烈討論。

▲鄭亨敦術後完全睜不開眼。（圖／翻攝自韓網）



鄭亨敦在日本福岡出差時透過直播與粉絲互動，主動提到這項手術，對於效果十分滿意，更直呼：「完全不痛，真的超推薦！」他解釋再分配過程本身不會疼痛，只有填脂才會較痛，並笑說做完後周遭再也沒有提他過去常被誤認為「大病初癒」的外貌問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當粉絲留言「看不出差別」，鄭亨敦立刻反駁，甚至要大家回頭看他的舊照，強調落差非常大。他還分享第一次踏入整形外科的心路歷程，原以為會先做各種X光與精密檢查，結果醫師只是拿筆在臉上畫幾道線便準備手術，讓他哭笑不得。

▲鄭亨敦去做眼下脂肪重新分布手術。（圖／翻攝自韓網）



鄭亨敦在節目中也拿出手術記錄照，包括術前紅色曲線標記眼袋脂肪位置的臉部特寫，以及術後前幾天眼睛腫得像遭暴打的狀態，腫脹程度甚至讓他自己形容「看起來真的不像自己。」照片中可見第一天幾乎睜不開眼、臉部浮腫到輪廓消失，並配上幽默字幕澄清「不是被誰打的」。他透露手術是選在節日時段進行，前四天腫脹最嚴重，大約到第六天才慢慢恢復，也提醒有意動手術的人：「就當一週不能出門就好了。」

鄭亨敦過去曾因健康問題屢屢引發外界擔憂，如今以更明亮、精神更佳的姿態亮相，粉絲紛紛留言表示安心。他也藉此澄清自身健康狀況，並以率直幽默的方式分享真實經驗，讓這段「手術紀實」在網路上意外掀起討論熱度。