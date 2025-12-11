小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

記者陳芊秀／綜合報導

女星小禎（胡盈禎）於9日迎接41歲生日，好友李佩甄曬出慶生照祝福。而她11月認愛小7歲廚師男友Alan，轉發限動時，被眼尖網友發現「藏了亮點」，出現小小一張她與男友激吻的合照，悄悄放閃了。

▲小禎迎接41歲生日，慶生現場男友愛相隨。（圖／翻攝自IG）

好友曬出限動照，照片中的小禎站在慶生背板前，一邊是身穿黑色上衣的男性友人，一邊是穿著灰色針織外套內搭白上色衣、身穿深色褲子的廚師男友Alan。亮點是畫面的右下角，則特別貼上了一張傾斜擺放的小照片，畫面中小禎與身穿灰外套的男友正在深情激吻，只見兩人在花牆前緊緊相依，男友稍微側頭親吻小禎，氣氛甜蜜破表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲好友限動曬合照，亮點是右下角有小禎與男友激吻。（圖／翻攝自IG）

好友李佩甄11日上傳一系列慶生照，也曝光了小禎與男友的甜蜜互動。其中一張照片中，Alan一把將小禎攬入懷中，展現十足男友力；身穿紅色名牌毛衣的小禎則是一臉幸福，甚至俏皮地勾起單腳，整個人依偎在男友身上，兩人對著鏡頭開懷大笑。李佩甄寫下祝福：「妳怎麼那麼漂亮！親愛的禎，生日快樂！幸福的笑容永遠陪伴妳！好愛好愛妳。」

▲李佩甄上傳慶生照，其中一張小禎勾腳緊抱男友。（圖／翻攝自IG）