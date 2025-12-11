《購物狂的異想世界》作者腦癌離世！　抗病2年曾無法寫字走路

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
實測10天瘦7kg！尹恩惠減肥法公開
3個NG小習慣不知不覺養胖自己
黃明志光頭謎樣自拍遭流出！
《購物狂的異想世界》作者蘇菲．金賽拉腦癌離世！　抗病2年曾無法寫字走路

記者張筱涵／綜合報導

全球暢銷書《購物狂的異想世界》系列作者蘇菲．金賽拉（Sophie Kinsella），因腦癌於本週在美國病逝，享年55歲。消息由其家屬於10日在社群發布，並獲經紀人向多家媒體證實。

外送稿用 ▲▼蘇菲·金索拉。（圖／翻攝自Instagram／sophiekinsellawriter）

▲蘇菲·金索拉離世，享年55歲。（圖／翻攝自Instagram／sophiekinsellawriter）

家屬於聲明中表示，蘇菲．金賽拉「平靜離世，最後的日子被家人、音樂、溫暖、聖誕與喜悅包圍」，並稱她在罹病期間展現「難以想像的勇氣」。

蘇菲．金賽拉於2022年確診膠質母細胞瘤（glioblastoma），2024年4月首次向讀者公開病情，表示已接受手術與放射治療。她當時透露，延後公布消息是為了讓家人先適應「新的日常」。

蘇菲．金賽拉以描繪現代女性生活、幽默風趣的筆法受到讀者喜愛。《購物狂的異想世界》更掀起全球「chick lit（熟女文學）」風潮，系列作品累積銷售超過5000萬冊，也被改編成電影。她原為財經記者，在通勤時閱讀各類小說，並逐漸萌生寫作念頭。其編輯形容，她能捕捉「年輕女性的焦慮、不安與生活困境」，使作品始終貼近讀者。

作者兼編劇艾利斯·莫瑞（Alys Murray）也讚譽她的作品「能讓讀者在闔上書本的那一刻，比開始閱讀時更感到美好」。

蘇菲．金賽拉於2024年出版最後一本小說《What Does It Feel Like?》，故事講述一名作家在腦瘤手術後重新學習走路、寫字與生活的過程。她坦言，這部作品「雖然是虛構，但也是我最自傳的小說，主角Eve的故事就是我的故事。」她在訪問中曾回憶手術後的艱辛：「醒來時，我不能走路、不能寫自己的名字、不能保持平衡……每天醒來都像被重擊。」

即便如此，蘇菲．金賽拉仍在床邊放著筆記本，因為她知道自己「終有一天會將這一切寫下」。家屬於聲明結尾寫道：「蘇菲從不視任何事為理所當然，永遠感謝來自讀者與朋友的愛。儘管疾病折磨，她仍覺得自己非常幸運。」蘇菲．金賽拉辭世後，全球讀者紛紛在社群平台悼念她的作品與帶來的溫暖。

