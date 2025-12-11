周董超挺好友打造餐飲帝國！　《不能說的秘密》道具都借他放店裡

▲周杰倫華語流行天王的光環，讓「Mr.J義法廚房」以及「麥吉machi machi」手搖飲店吸引了大批粉絲。（圖／翻攝自周杰倫IG）

圖文／CTWANT

華語流行天王周杰倫的好友范牧群在台北市光復南路開「Mr.J義法廚房」時，得到天王的力挺，兩人好交情更不止於此，2018年攜手創立「麥吉machi machi」手搖飲店。對做生意感興趣的范牧群也先後開設許多知名餐廳，包括「美好年代」、「YumYum Deli」。

據了解，范牧群本身在日本學建築，不過因為對做生意有興趣，於是將事業的觸角拓張到餐飲業的版圖，並於2006年於台北市光復路南路的巷弄內開幕知名的「Mr.J義法廚房」，當時外界以為此店為周董投資的餐廳，後續經由周杰倫所屬的「杰威爾音樂」澄清，才得知周杰倫實際上並未投資，僅是義氣相挺為好友站台。

▲范牧群開設的「美好年代」過去因為首創珍珠奶茶鬆餅成功引領風潮，如今則以舒芙蕾作為主戰商品。（圖／翻攝自美好年代臉書）

「Mr.J義法廚房」憑藉著華語流行天王的光環，加上是周杰倫歌曲《我不配》MV取景地，整間店生意興隆，上門拜訪的粉絲與饕客絡繹不絕，為此地帶來豐厚的商機，2007年更在台北醫學大學內成功展店，而周董也同樣力挺，將拍攝《不能說的秘密》時所用到的電影道具授權給好友范牧群使用，然而後續由於租約到期，「Mr.J義法廚房」在2013年收掉光復店後，僅存的北醫店也在2020年5月底熄燈，震驚外界的同時，也令周董的粉絲傷感不已。

▲「Mr.J義法廚房」開店時，周董將拍攝《不能說的秘密》時所用到的電影道具授權給范牧群使用。（圖／報系資料照）

不過，范牧群與周杰倫的好交情似乎也在預告著，兩人間的事業合作並不會僅限於此，2018年10月由周杰倫與昆凌投資，范牧群所操刀的手搖飲料店「麥吉machi machi」創立了，並成為周杰倫歌曲《說好不哭》MV取景地再度爆紅。

目前，「麥吉machi machi」在台灣總共有西門以及大安2間店，但「麥吉machi machi」同時也跨足海外市場，全球目前共有22個國家可以共享他的美味，其中包括馬來西亞、南韓、泰國、加拿大、美國、法國、義大利、墨爾本等，足跡橫跨了4大州，宛如手搖飲料界的台灣之光。

除了和周董有關的事業外，主打年輕客群的「美好年代」以及「YumYum Deli」也是善於為餐飲打造品牌風格的范牧群餐飲帝國下的角色，前者過去因為首創珍珠奶茶鬆餅成功引領風潮，如今則以舒芙蕾作為主戰商品，目前台灣共有台北、台中2間店；後者則因為不敵Covid-19疫情侵襲，最終於2020年4月宣告熄燈。

擁有20年餐飲創業經驗的范牧群，過去曾在節目上提到，從創業開始以後，發現最困難的地方還是在人身上，因為相較其他事項，還是人的變數最大，沒想到時至今日竟一語成讖，因為創業和股東鬧翻，甚至遭到對方指控業務侵占而被起訴，所幸目前暫時透過司法獲得清白。

本刊致電「麥吉machi machi」詢問范牧群的回應，員工表示若有訪問需求，必須先寄email至電子信箱由團隊審核是否方便安排，後續本刊記者寄email 詢問，不過截稿前仍未獲得回應。

