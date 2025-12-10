韓啦啦隊女神曝「父罹癌剛動完手術」　堅強喊話：我要更努力賺錢

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神金渡兒加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters後，在台累積大批粉絲，平時會透過社群記錄生活的她，今（10）日突然在Threads發文，解釋自己這陣子較少出現在社群上的原因，是因為她在11月時得知父親得了癌症。

▲金渡兒。（圖／翻攝自Instagram／doa_1224）

金渡兒坦言「最近我們家發生了一件大事」，原來早在11月初時，她便得知了爸爸得了癌症的噩耗。回憶起剛接獲消息的那一刻，她形容自己當下感到非常震驚及難過，內心的衝擊難以言喻。然而，身為公眾人物的她，為了不讓喜愛她的粉絲擔心，以及想成為守護家人的支柱，她選擇將這份悲傷深埋心底，「不想表現出來」，在既定的工作行程與直播鏡頭前，仍努力展現出那招牌的明朗的一面。

▲金渡兒發文曝近況。（圖／翻攝自Threads／doa_1224）

所幸，這段煎熬的日子終於迎來轉機。金渡兒在文中透露，爸爸已於昨天順利完成手術，目前正在順利康復中。經歷這次的家庭變故，金渡兒感性地表示，過去都是爸爸在為家庭付出，如今父親病倒了，身為女兒的她，也堅定地許下承諾：「接下來就換我來照顧他了！我要更努力賺錢！」同時也地向台灣粉絲預告，「我很快就要去台灣了」，並表示因為有好一段時間不在台灣進行活動，希望屆時粉絲們能給予她熱情的支持，「請大家多多期待。」