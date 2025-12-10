苗栗縣府罰人人犬舍480萬　米可白抗議喊話縣長：一條命只值1萬5？

記者蔡宜芳／綜合報導

苗栗縣「人人犬舍」業者涉嫌違法對犬隻剪聲帶、安置爭議延燒近1個月，引發動物保護團體和藝人將矛頭指向苗栗縣政府。而長年救助流浪動物的女星米可白，10日也公開向苗栗縣長鍾東錦喊話，直問：「縣長，您曾親自走進收容所，看過那些孩子的樣子嗎？」要求官方正視該犬舍的虐待問題。

▲米可白經常為動保問題發聲。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白逐一列出犬舍內的慘況，包括有狗狗滿身刮痕、長期被關籠而後腳變形、聲帶傷口化膿，更有年僅一歲就被割聲帶、去狼爪的幼犬。她提到，許多狗狗營養不良、感染艾利西體與心絲蟲，甚至有只剩三條腿或一顆眼睛的狗狗，仍被迫不停繁殖。

米可白指出，最讓她難以接受的是官方處分書中，竟將「割聲帶」列為「絕育以外的非必要手術」，不算「虐待」，她為此質問：「那縣長請告訴我們：照片裡這個孩子，舌頭被切掉一半，這樣也不算虐待嗎？」

▲米可白分享犬舍內犬隻的狀況。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

對於縣府最終開罰480萬元，米可白表示不滿，「290條生命，一條只值1萬5，這真的是您認為的『重罰』嗎？」她更指出，防疫所連犬隻數量都計算錯誤，讓加害者仍有申訴空間。她也質問獸醫公會，負責人謝明偉身為獸醫卻跨區非法執業、替9成犬隻割聲帶，「這難道不違法嗎？不需要調查？」

▲米可白近來連日為人人犬舍案奔波。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白向鍾東錦縣長喊話說，希望能重新檢視苗栗收容所的送養制度，「只填寫資料就能領養，沒有家訪沒有評估，甚至還有長者領走孩子到山區「看門」，這真的是您認為孩子能幸福的方式嗎？」她強調，真正的正義是讓責任到位、補上制度的破洞，「更是確保未來不再有下一批生命承受同樣的痛。請縣府再次重視此案，讓所有傷痕累累的孩子，不再白白承受人類的殘忍。」

【米可白社群全文】

親愛的鍾縣長：這是一群「人人犬舍」孩子，用生命發出的聲音。縣長，您曾親自走進收容所，看過那些孩子的樣子嗎？

您是否知道～

有些孩子滿身刮痕，毛再也長不回來

有些孩子長期被關籠，後腳已經變形

有些孩子聲帶傷口化膿，痛到喘不過氣

有些孩子營養不良（不當飼養），割聲帶不停乾咳

有些孩子才「一歲」就被割聲帶去狼爪

有些孩子感染艾利西體、心絲蟲拉血便

有些孩子三條腿、只有一顆眼睛仍被迫不停繁殖。

難以接受的是，官方處分書中，「割聲帶」竟被列為「絕育以外的非必要手術」，不算虐待。那縣長請告訴我們：照片裡這個孩子，舌頭被切掉一半，這樣也不算虐待嗎？

縣府最終裁罰 480 萬，換算下來，290 條生命，一條只值 1 萬 5。這真的是您認為的「重罰」嗎？更何況防疫所連犬隻數量都計算錯誤，讓加害者仍有申訴空間。

負責人謝明偉身為一名獸醫，卻為了利益，對無法說話的生命下刀。沒有申請跨區執業，卻能在苗栗繁殖場進行「割聲帶」手術。請問 #獸醫公會 9成孩子被割掉聲帶。這難道不違法嗎？不需要調查？

———

最後，我真心希望縣長能重新檢視：

苗栗收容所送養制度，真的足夠嚴謹嗎？只填寫資料就能領養，沒有家訪沒有評估，甚至還有長者領走孩子到山區「看門」，這真的是您認為孩子能幸福的方式嗎？

縣長，把孩子送出去，不代表事件就能被遺忘。真正的正義是讓責任到位，是補上制度的破洞，更是確保未來不再有下一批生命承受同樣的痛。請縣府再次重視此案，讓所有傷痕累累的孩子，不再白白承受人類的殘忍。

請大家一起為孩子發聲。#沒有買賣沒有傷害#幫忙分享 #為他們發聲 鍾東錦縣長