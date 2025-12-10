小煜舞台劇「缺席排練」同場女星看新聞才知離婚　她事後回憶震驚了

記者黃庠棻／台北報導

男星楊奇煜（小煜）與圈外妻子言言結婚5年多，近日夫妻倆共同宣布離婚消息。他在聲明中未透露細節，只表示雙方經過多次深度溝通後，決定以「另一種更舒服的方式」陪伴彼此。而與他在舞台劇合作的方宥心，今（10）日出席電影《那張照片裡的我們》活動，也回應了此事。

▲《那張照片裡的我們》演員方宥心。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

方宥心透露自己是看新聞才知道小煜離婚的消息，說道「那時候才驚覺原來他那天排練沒有來是因為這樣。」至於私底下是否有關心對方，她坦言有點難「其實感情的事情，婚姻經營這件事家家有本難念的經，就給他們一點時間。」

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲《那張照片裡的我們》。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

方宥心在《那張照片裡的我們》中，飾演李沐的姊姊「鳳英」，與外國人外婚生子，她坦言，在現實生活中即使有婚姻，但對於生小孩還是沒有嚮往，日前方宥心媽媽有催她凍卵，她依然不為所動「我覺得鳳英是很勇敢，在這個年代，即使我結婚了但現在還是不敢冒這個險」。

▲台韓愛情電影《那張照片裡的我們》將在12月24日上映。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》日前在金馬影展榮獲觀眾票選亞軍，即將12月24日聖誕跨年檔全台上映，特殊影人場預計12月21日登場。電影由金牌監製湯昇榮與新銳導演鄭乃方聯手打造，集結韓國人氣男星振永與李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀。





▲台韓愛情電影《那張照片裡的我們》將在12月24日上映。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）