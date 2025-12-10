吳申梅嫁香港總裁3年…終於有愛的結晶！　卻爆吵到離家出走

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手吳申梅近日自立門戶成立新公司，並推出新單曲〈外家〉，MV中飾演她老公的亮哲、飾演婆婆的呂俍慧特別到場力挺，亮哲還為吳申梅準備了一鍋麻油雞，笑喊要替發片的吳申梅補氣，被虧根本是「催生」。現實中，吳申梅和香港總裁老公Eric結婚3年，坦言與老公愛的結晶就是這間新公司，但暫時沒有生孩子的規劃。

▲吳申梅自立門戶開新公司。（圖／記者黃克翔攝）

相當寵妻的Eric，不僅贊助愛妻開公司，也是她的造型師，曾一口氣買了五、六套服裝，也鼓勵，今日身上的戰袍也是老公挑選，前陣子老公還送愛馬仕「Kelly Doll」當生日禮物，據悉價錢超過台幣200萬，超級甜蜜。被老公寵上天的她，自曝不會摺衣服，老公又有潔癖，因此必殺技就是對老公撒嬌。

兩人結婚3年多，唯一一次大吵是網購包裹送錯，她說當時收件人寫著老公的名字，拆開後發現是杯子，但老公毫無印象，她認為是老公買到忘記，所以想繼續拆其他包裹，老公則認為不要亂拆送錯的東西，爭執之下氣到直接把包裹丟出去怒喊：「妳要拆就回家拆。」吳申梅因此還氣到離家出走，最後老公追到機場道歉。

▲ 吳申梅和媽媽、亮哲、呂俍慧開心合影。（圖／記者黃克翔攝）

夫妻目前維持台港往返的生活，依然感情穩定，但吳申梅坦言家家有本難念的經，認為最重要是別把情緒悶在心裡，共識就是要把話講開，她笑說：「而且我們忙於各自的事業，可以留給彼此一些空間。」至於生小孩，她說：「我想先衝一下事業，畢竟熬了13年，現在還有很多寶貝沒推出來。」好在她早已凍卵。