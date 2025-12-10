29歲男星進演藝圈…窮到吃「白飯配蒸蛋」3個月　家人看不下去援助

記者黃庠棻／台北報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，今（10）日公開正式海報，海報以光暈與多重曝光呈現記憶與現實的重疊，象徵每個角色都背負著一段尚未完結的青春故事。

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

其中初孟軒飾演的劇場導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」即使面臨劇團倒閉，仍以青春作為底氣、以友誼作為支撐，決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠一齣戲挽救夢想。而這些戲裡的挫折，其實也切中許多演員在現實中的心境，初孟軒就坦言「最窮的時候三個月都只能吃蒸蛋配白飯。」

《啵me之我的青春住了鬼》海報以湖水藍與琥珀橙為主色調，藍色象徵回憶與遺憾，橙色代表希望與溫度，比起營造恐懼氛圍，電影更著重角色之間的情誼與羈絆；演員們也以不同方式詮釋「鬼嚇人」的戲份。

陳昱廷笑說「因為有喜劇元素，我特別去收集網路上被嚇到的影片，私底下我也會去嚇嚇別人，觀察別人受驚嚇的樣子。」顏廷儒是靠環境入戲「美術太厲害，整個環境真的蠻可怕，幸好旁邊都是人，如果是我自己一個人的話，一定不敢待在現場！」

安俊朋則笑談「我本來超怕鬼片，硬逼自己看一些片段，幾乎是遮著眼睛看完的，也算是人生挑戰！」李雪是把演出重心放在「五人幫」的感情「雖然是鬼片，但故事真的在講劇團怎麼合力完成一齣戲，所以沒有特別練『怕鬼』，但還是有去拜虎爺保平安！」

初孟軒在《啵me之我的青春住了鬼》中，同時面對創作卡關、愛情受挫、劇團瓦解的三重壓力，他也坦承，演員初期收入不穩定「很感謝家人願意支持我做這份工作。」即使生活拮据也不敢主動求助，他感性說「最後是家人看出我撐不下去，先伸出援手，我真的很感激。」

其他演員也分享追夢路上的跌撞與堅持，被稱為「台版今田美櫻」的陳昱廷說「演員最難的是經濟不穩，我當過冰淇淋店、服飾店員，也曾在運動用品店工作，就是為了讓自己能繼續表演。」

以BL劇累積人氣的安俊朋則透露「我也有完全沒收入的時候，只能打工、朋友約都不敢去，只能撐著。」李雪則以樂觀面對一切，不只會擺攤賣手工小物「我本身是舞蹈老師，身體閒不下來，所以不用擔心沒工作！」

《啵me之我的青春住了鬼》共患難的「青春五人幫」，戲外也迅速培養出深厚情誼，初孟軒開心表示「這次最大收穫就是認識這群夥伴，能一起學習、成長、玩耍，真的很幸福。」李雪也說「雖然第一次合作，但感覺像大學同學，休假還會相約打麻將，等於多了四位很棒的朋友。」安俊朋補充「我們真的在哪裡都玩得起來，甚至在樓上空地玩鬼抓人，完全像認識很久的朋友。」





電影《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出。電影透過青春、鬼魅與劇場元素交織出一段遺憾與救贖的愛戀，將於2026年1月23日全台上映，邀觀眾一起見證耳聞卻未曾真正看見的真愛。