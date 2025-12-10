ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳晨威啾啾火速登記結婚！
超商連5天「買1送1」懶人包
《暴君的廚師》李彩玟台北見面會突喊卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

葉子誠 河北彩伽 李進良 一隻阿圓 孫協志 峮峮 朱孝天 龔琳娜

29歲男星進演藝圈…窮到吃「白飯配蒸蛋」3個月　家人看不下去援助

記者黃庠棻／台北報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，今（10）日公開正式海報，海報以光暈與多重曝光呈現記憶與現實的重疊，象徵每個角色都背負著一段尚未完結的青春故事。

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

其中初孟軒飾演的劇場導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」即使面臨劇團倒閉，仍以青春作為底氣、以友誼作為支撐，決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠一齣戲挽救夢想。而這些戲裡的挫折，其實也切中許多演員在現實中的心境，初孟軒就坦言「最窮的時候三個月都只能吃蒸蛋配白飯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《啵me之我的青春住了鬼》海報以湖水藍與琥珀橙為主色調，藍色象徵回憶與遺憾，橙色代表希望與溫度，比起營造恐懼氛圍，電影更著重角色之間的情誼與羈絆；演員們也以不同方式詮釋「鬼嚇人」的戲份。

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

陳昱廷笑說「因為有喜劇元素，我特別去收集網路上被嚇到的影片，私底下我也會去嚇嚇別人，觀察別人受驚嚇的樣子。」顏廷儒是靠環境入戲「美術太厲害，整個環境真的蠻可怕，幸好旁邊都是人，如果是我自己一個人的話，一定不敢待在現場！」

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

安俊朋則笑談「我本來超怕鬼片，硬逼自己看一些片段，幾乎是遮著眼睛看完的，也算是人生挑戰！」李雪是把演出重心放在「五人幫」的感情「雖然是鬼片，但故事真的在講劇團怎麼合力完成一齣戲，所以沒有特別練『怕鬼』，但還是有去拜虎爺保平安！」

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

初孟軒在《啵me之我的青春住了鬼》中，同時面對創作卡關、愛情受挫、劇團瓦解的三重壓力，他也坦承，演員初期收入不穩定「很感謝家人願意支持我做這份工作。」即使生活拮据也不敢主動求助，他感性說「最後是家人看出我撐不下去，先伸出援手，我真的很感激。」

其他演員也分享追夢路上的跌撞與堅持，被稱為「台版今田美櫻」的陳昱廷說「演員最難的是經濟不穩，我當過冰淇淋店、服飾店員，也曾在運動用品店工作，就是為了讓自己能繼續表演。」

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

以BL劇累積人氣的安俊朋則透露「我也有完全沒收入的時候，只能打工、朋友約都不敢去，只能撐著。」李雪則以樂觀面對一切，不只會擺攤賣手工小物「我本身是舞蹈老師，身體閒不下來，所以不用擔心沒工作！」

《啵me之我的青春住了鬼》共患難的「青春五人幫」，戲外也迅速培養出深厚情誼，初孟軒開心表示「這次最大收穫就是認識這群夥伴，能一起學習、成長、玩耍，真的很幸福。」李雪也說「雖然第一次合作，但感覺像大學同學，休假還會相約打麻將，等於多了四位很棒的朋友。」安俊朋補充「我們真的在哪裡都玩得起來，甚至在樓上空地玩鬼抓人，完全像認識很久的朋友。」

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

電影《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出。電影透過青春、鬼魅與劇場元素交織出一段遺憾與救贖的愛戀，將於2026年1月23日全台上映，邀觀眾一起見證耳聞卻未曾真正看見的真愛。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

啵me之我的青春住了鬼邵雨薇初孟軒鄭人碩賴雅妍熊仁謙

推薦閱讀

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

11小時前

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

11小時前

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

12小時前

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

12/9 15:32

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

10小時前

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

11小時前

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

21小時前

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

12/9 11:56

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

22小時前

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

12/9 11:25

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

12/9 15:52

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

21小時前

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉

阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉
粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

看更多

【見義勇為】苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底！　10路人秒變「人肉千斤頂」救人

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前0

小煜舞台劇「缺席排練」同場女星看新聞才知離婚　她事後回憶震驚了

46分鐘前0

「小龍女」賴可出國解放泳裝！　側面大挖空曲線全看光

49分鐘前10

獨／網紅袁曼軒每月出三次國帶貨　練就火辣身材開條件徵另一半

1小時前10

吳申梅嫁香港總裁3年…終於有愛的結晶！　卻爆吵到離家出走

1小時前0

29歲男星進演藝圈…窮到吃「白飯配蒸蛋」3個月　家人看不下去援助

1小時前2

《琅琊榜》女星帶2歲童出門被拍！　孕期「男友偷腥」時間點吻合

1小時前13

蔡允潔首搭商務艙「膀胱快爆掉」　全程不敢動憋尿到崩潰

2小時前510

朱孝天看到了嗎？　 F3＋五月天阿信上海開唱「5萬門票全秒殺」

2小時前21

《大濛》票房破3000萬…超狂卡司被讚神選角　潘麗麗現身逼哭全場

2小時前0

雷艾美非洲帳篷夜晚獅豹比鄰驚魂不斷　楊盛堯（Max）行李全被轉運失蹤

讀者迴響

熱門新聞

  1. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    11小時前1423
  2. 球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！
    11小時前1816
  3. 小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討
    12小時前2827
  4. 快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲
    12/9 15:322612
  5. 25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話
    10小時前61
  6. 「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！
    11小時前1822
  7. 河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！
    21小時前307
  8. 五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！
    12/9 11:561418
  9. 李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！
    22小時前81
  10. 小煜「超辣前妻」淚眼首發聲
    12/9 11:253628
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合