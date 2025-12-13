《榮耀家族》妻夫木聰化身賽馬部經理　從小牧場逆襲網評《陸王》賽馬版

文／人物誌

以「賽馬」為主題的日本TBS日曜劇場《榮耀家族》，原作為早見和真的同名小說，小說以獨斷、固執的社長兼馬主，和會計師轉任的秘書，兩人一同在1997年至2017年間培訓競馬，克服多重挑戰以成就榮耀的勵志故事。日劇版則由佐藤浩市出演ROYAL HUMAN社長「山王耕造」、妻夫木聰出演ROYAL HUMAN賽馬事業部經理「栗須榮治」，並邀請中央競馬會現役騎師客串，嚴謹呈現獨特的賽馬文化。

▲《榮耀家族》獲「日本中央競馬會」肯定／ （圖／《榮耀家族》劇照，下同）

獲「日本中央競馬會」肯定，道盡賽馬產業鏈的細節

[廣告]請繼續往下閱讀...

「賽馬」不論是作為昂貴的競技運動，或是賭徒渴望一夕致富的工具，因此在日本享有超高人氣，而以描述此運動為主軸的《榮耀家族》，自然在收視率有著不俗表現，幾乎每集都繳出破10%國內收視率，反映本劇不只吸引賽馬迷，動人勵志的情節也深受一般觀眾肯定。對臺灣觀眾來說，本劇能透過Netflix、KKTV、friDay影音、HamiVideo進行觀看。

日本賽馬以JRA（日本中央競馬會）體系為主，賽制從距離長短、賽事等級均有嚴格分級，其中被馬主們視為最高榮耀的，正是在G1等級的賽事奪得冠軍。透過劇集，觀眾能夠看到馬主間的商業競爭，以及育成牧場、訓馬師、騎師、競馬學校、競馬場，這個產業鏈的完整生態，也揭示了賽馬不只是博弈的工具，更是地方的重要觀光資源，每匹賽馬的養成，往往是需要上百位的從業人員才能成功。

「以信任為本」的大膽決策，從小牧場成為日本第一的逆襲賽馬人生

劇情以山王家族與「ROYAL HUMAN 賽馬事業部」為核心，描述原本身為會計師的榮治，因為受到社長及賽馬運動的感動，毅然決然辭去會計師一職加入賽馬事業部，與滿腔熱血的社長挑戰在最高殿堂奪勝成為「日本第一」。《榮耀家族》劇中吸引人的部分，非全在賽馬奔馳的動作戲，其中講述家族、競馬團隊的人物關係，尤其社長「以信任為本」的大膽選才策略，眾志成城的情節難不讓人熱淚盈眶。

雖然經營賽馬事業，山王家族卻不全認同父親一意孤行的決策，劇集前段著重在長男企圖找到父親舞弊的蛛絲馬跡，企圖迫使父親讓位，但在受到賽馬運動的感動，長男與母親也漸漸對父親燒錢的興趣改觀。劇集有著典型的日曜劇風格，也被眾多網友評為「《陸王》賽馬版」，再加上海外粉絲因賽馬而感到新鮮，不拖泥帶水有如賽馬競賽的節奏，明快講述劇情橫跨的二十年，與賽馬的相遇，究竟是如何改變「榮耀家族」的人生？

延伸閱讀

李俊昊主演，《颱風商社》：上世紀金融風暴的悲劇時代，「柳橙族」社長從零開始扭轉商業戰局！



《國寶》：日本真人電影票房冠軍，吉澤亮、橫浜流星演出追求藝術極致的孤獨之道

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。