ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳晨威啾啾火速登記結婚！
超商連5天「買1送1」懶人包
《暴君的廚師》李彩玟台北見面會突喊卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

葉子誠 河北彩伽 李進良 一隻阿圓 孫協志 峮峮 朱孝天 龔琳娜

Andy獨旅飛越南「看到更獨立的自己」　親吐心境：怎麼可能不怕！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy最近在頻道上傳一支自己到越南獨旅的影片，過程中還有地陪相伴，讓他笑稱「找回戀愛感」，影片曝光後掀起不小討論。為此，他也在社群發文，分享這趟「一個人的旅行」背後的真實心境。

▲▼Andy。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

▲Andy。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

Andy坦言，這是他人生中「第一次獨自一人，飛往完全陌生的國家」，面對粉絲好奇他是否會感到緊張，他毫不避諱地吐露心聲，直言：「老實講，怎麼可能不怕！」道盡了獨自踏上未知旅程的不安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Andy也在文中細數旅途中遇到的種種難題，包含「臨時辦簽證、導航迷路、物品遺失」等崩潰時刻，每個環節都考驗著他的危機處理能力。他形容這些接踵而來的問題，就像是不斷在耳邊提醒著他：「你正在離開原本的舒適圈。」

▲▼Andy。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

▲Andy發文分享去越南的心得。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

然而，正是在這些「獨自面對的時刻裡」，Andy看見了比想像中更獨立的自己。他感性地表示，支撐他繼續走下去的，除了沿途絕美的世界風景，更多的是來自當地人們的善意以及旅途中那些美好的偶然，「當你願意一個人走出去，世界也會用它的方式擁抱你。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

眾量級網紅家寧AndyYouTuber分手

推薦閱讀

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

11小時前

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

11小時前

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

12小時前

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

12/9 15:32

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

10小時前

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

11小時前

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

21小時前

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

12/9 11:56

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

22小時前

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

12/9 11:25

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

12/9 15:52

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

21小時前

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉

阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉
粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

看更多

【南迴搞軌案主謀出獄】李泰安回老家低調生活　當工程老闆「不再吊兒郎當」

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前0

小煜舞台劇「缺席排練」同場女星看新聞才知離婚　她事後回憶震驚了

45分鐘前0

「小龍女」賴可出國解放泳裝！　側面大挖空曲線全看光

48分鐘前0

獨／網紅袁曼軒每月出三次國帶貨　練就火辣身材開條件徵另一半

1小時前10

吳申梅嫁香港總裁3年…終於有愛的結晶！　卻爆吵到離家出走

1小時前0

29歲男星進演藝圈…窮到吃「白飯配蒸蛋」3個月　家人看不下去援助

1小時前2

《琅琊榜》女星帶2歲童出門被拍！　孕期「男友偷腥」時間點吻合

1小時前13

蔡允潔首搭商務艙「膀胱快爆掉」　全程不敢動憋尿到崩潰

2小時前59

朱孝天看到了嗎？　 F3＋五月天阿信上海開唱「5萬門票全秒殺」

2小時前21

《大濛》票房破3000萬…超狂卡司被讚神選角　潘麗麗現身逼哭全場

2小時前0

雷艾美非洲帳篷夜晚獅豹比鄰驚魂不斷　楊盛堯（Max）行李全被轉運失蹤

讀者迴響

熱門新聞

  1. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    11小時前1423
  2. 球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！
    11小時前1816
  3. 小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討
    12小時前2827
  4. 快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲
    12/9 15:322612
  5. 25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話
    10小時前61
  6. 「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！
    11小時前1822
  7. 河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！
    21小時前307
  8. 五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！
    12/9 11:561418
  9. 李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！
    22小時前81
  10. 小煜「超辣前妻」淚眼首發聲
    12/9 11:253628
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合