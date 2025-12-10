Andy獨旅飛越南「看到更獨立的自己」　親吐心境：怎麼可能不怕！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Andy最近在頻道上傳一支自己到越南獨旅的影片，過程中還有地陪相伴，讓他笑稱「找回戀愛感」，影片曝光後掀起不小討論。為此，他也在社群發文，分享這趟「一個人的旅行」背後的真實心境。

▲Andy。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）



Andy坦言，這是他人生中「第一次獨自一人，飛往完全陌生的國家」，面對粉絲好奇他是否會感到緊張，他毫不避諱地吐露心聲，直言：「老實講，怎麼可能不怕！」道盡了獨自踏上未知旅程的不安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Andy也在文中細數旅途中遇到的種種難題，包含「臨時辦簽證、導航迷路、物品遺失」等崩潰時刻，每個環節都考驗著他的危機處理能力。他形容這些接踵而來的問題，就像是不斷在耳邊提醒著他：「你正在離開原本的舒適圈。」

▲Andy發文分享去越南的心得。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

然而，正是在這些「獨自面對的時刻裡」，Andy看見了比想像中更獨立的自己。他感性地表示，支撐他繼續走下去的，除了沿途絕美的世界風景，更多的是來自當地人們的善意以及旅途中那些美好的偶然，「當你願意一個人走出去，世界也會用它的方式擁抱你。」