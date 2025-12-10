親爸被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

記者黃庠棻／台北報導

女星郭碧婷的父親10月傳出生病消息，他事後稱「都被傳病危了，請大家有空來弔唁一下，捻個香」，隨後也證實這個消息，透露自己確實罹患了小細胞肺癌和心臟衰竭，並把原因歸咎於吸煙長達50年。今（10）日郭碧婷出席活動，也談及了爸爸最近的近況。

▲郭碧婷久違在台灣露面。（圖／記者徐文彬攝）

郭碧婷的爸爸10月透露，本來不想讓外界知道自己生病的事，選擇公開病情的原因，是因為向太（陳嵐）在直播中透露他的身體狀況不佳「可能時日無多」，引發外界不少揣測。郭父表示「相信向太回說可能時日無多也是我女兒和她說的。」他坦言，在面對如此嚴重的病情時，任誰都會覺得可能時日無多了，因此他認為女兒的轉述，並無任何不妥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭碧婷父親認了罹癌。（圖／翻攝自微博）

當時，郭父分享自己積極接受治療，並對現代的醫療技術充滿信心「現在醫學發達，我現在身體都在恢復中，所以相信再活的幾年沒問題的。」而郭碧婷今（10）日談及父親也表示，爸爸目前身體狀況還可以，不管是標靶藥還是化療都有使用。

▲郭碧婷分享父親近況。（圖／記者徐文彬攝）

對此，郭碧婷強調「幸好治療都很有效」，目前還在觀望，因為剛結束一個療程，都在做休養，強調「現在狀態都很好啊，能走很多路啊」，也透露雖然父親住在一棟別墅裡，但她為了照顧小孩選擇住在附近，不過仍會天天回家探望父親。

▲郭碧婷分享父親近況。（圖／記者徐文彬攝）