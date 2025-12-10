「哈洗大叔」崔代勳高雄跳撒嬌舞爆紅！曾窮到買不起女兒的書

▲崔代勳跳撒嬌舞很放得開。（圖／擷取自網路影片）

圖文／CTWANT

2025 Asia Artist Awards（AAA）於12月6日在台灣高雄盛大登場，全場星光熠熠，從紅毯到表演都讓粉絲尖叫不斷。但最意外、最爆笑、最成功圈粉的亮點，竟然落在一位被粉絲暱稱為「哈洗大叔」的韓劇黃金綠葉「崔代勳」身上。

沒想到這位在劇中總是一本正經的熟面孔，一站上AAA舞台就瞬間變身「撒嬌機器」，可愛魅力秒殺全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／擷取自網路影片）

「哈洗大叔」跳撒嬌舞震撼AAA！全場爆笑、朴寶劍也拍下來

典禮上特別安排「隨機撒嬌挑戰」，由TWS成員示範肩抖、咬手指、眨眼等可愛動作，當天抽中的包括李惠利、金裕貞，而當輪到崔代勳時，全場直接炸開。

只見他抱胸、肩膀抖得超認真、還咬手指加電力眨眼，瞬間把高雄巨蛋變成大型喜劇場。甚至連坐在台下的朴寶劍都忍不住拿出手機紀錄，足見這一幕多「傳奇」。

粉絲紛紛尖叫：「大叔也太可愛了吧！」、「崔代勳我現在立刻入坑！」

典禮結束後，他甚至跟TWS在後台加碼再跳一次新版本，全網直接狂轉發，人氣瞬間飆升。

▲（圖／擷取自網路影片）

哈洗大叔崔代勳是誰？原來他演過一堆經典神劇！

許多人因為撒嬌舞才第一次注意到他，但其實崔代勳早是「韓劇名場面製造機」等級。包括《愛的迫降》、《非常律師禹英禑》、《瘋狂愛情》、其他大量舞台劇、音樂劇、配角神演技。這回他把韓劇《苦盡柑來遇見你》的「夫商吉」演得入木三分，戲外也能帥到大秀腹肌。184公分、77公斤的他早年是標準韓劇俊帥男主角料，但比起作品，他的人生故事更值得拍成一部韓劇。

人生比戲劇更辛酸：窮到連女兒的童書都買不起

崔代勳曾在《劉Quiz》坦言，自己默默無名多年，收入微薄到讓他連一本18,000韓元的童書都不敢買。

他在低潮中對家人說過一句超心酸的話：「再等12年吧，我會出名的。」被問為什麼是12年？他說：「因為我相信我需要那麼久，才能準備好。」那段日子，他：給妻子的生活費只有100萬韓元，擔心無法給女兒更好的生活，常內疚、常壓力大，但仍然不願放棄，他形容自己的精神狀態像「騎自行車」：「不要想全程，只要先往前踩一圈就好。」就是這種韌性，把他推到今天AAA的舞台、接受全場的歡呼。

▲（圖／擷取自網路影片）

太太竟是韓國小姐冠軍！夫妻因《瘋狂愛情》結緣

他的妻子張允書（或譯張允瑞）是2006年韓國小姐冠軍，一樣是演員。兩人因100集晨間劇《瘋狂愛情》相識，2014年交往、2015年結婚。

妻子曾說：「我喜歡他開朗有趣的一面，跟他在一起很幸福。」也正是這份支持，陪他走過最辛苦的日子。

▲（圖／擷取自網路影片）

延伸閱讀

▸ 剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

▸ 立威廉罹癌首發文「我的世界崩潰了」！曝心中最大恐懼 只想平凡陪家人

▸ 原始連結