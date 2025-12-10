《犀利人妻》李沛旭「演藝圈我回來了」！淡出N年：什麼都變了 近況照曝

記者潘慧中／綜合報導

李沛旭近年淡出螢光幕，轉而投入健身事業。但令粉絲驚喜的是，他最近接連更新社群網站的動態宣布，「欸！演藝圈！我，回來了～」，並附上錄製多個綜藝節目的現場照，掀起眾人的高度期待。

▲李沛旭宣布：「欸！演藝圈！我，回來了～！」（圖／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）



李沛旭先是證實將成為《最強的身體》的一員，他謝謝製作單位熱情又有誠意地主動聯繫，「把我這位『被健身耽誤的演員』給再找回節目來…來…來…來『健身』了？！？！」

▲李沛旭預告將成為《最強的身體》的一員。（圖／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）



另一個上的節目是《哈！真相大白了》，李沛旭表示這是懷著感恩的心所答應的通告邀約，不但和睽違10多年的老戰友温昇豪再度同台，還見到許久未見的哈林哥，「在節目錄製的前、中空檔能和老友們聚聚聊聊，很溫暖欣慰地…在這來來去去皆如浮雲的演藝圈；什麼都變了；但有些東西，它沒有變。」

▲李沛旭（左一）錄《哈！真相大白了》，久違同台温昇豪。（圖／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）



最近一個上的節目則是《全民星攻略》，李沛旭謝謝好久不見「但每逢年過節都會非常用心以『罐頭簡訊』問候我的城城哥」，他也很高興遇到近年同樣投入健美賽事的黃沐妍，「相談甚歡！」許多粉絲看了都很期待節目的正式播出。

▲李沛旭（右一）還上了《全民星攻略》。（圖／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）