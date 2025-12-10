終於不是都市傳說！古天樂《尋秦記》電影版定檔　殺青6年等到了

記者陳芊秀／綜合報導

《尋秦記》電影版10日宣布將於12月31日正式登上大銀幕上映！該作是香港男神古天樂的戲劇代表作，2001年播出電視劇，在台灣播出也引發追劇熱潮，他2019年宣布要以原班人馬拍攝電影版，但是遲遲不見上映，成為香港影壇都市傳說之一，苦等6年，如今真的要上映，讓網友直呼「都市傳說成真！」

▲古天樂《尋秦記》電影版定檔12月31日上映。（圖／翻攝自臉書）

綜合港媒報導，港劇《尋秦記》是改編自黃易的同名小說，描述香港特警「項少龍」在一次科學實驗裡回到戰國時代，並將被軟禁的趙國公子趙盤取代已經死去的秦國王子嬴政，後來趙盤統一天下成為秦始皇。劇集在各地都造成轟動，古天樂後來轉向電影界發展。

而原作者黃易已於2017年離世，古天樂將黃易視為恩師，2019年宣布拍攝電影版，並且成功集齊原班人馬，同年7月殺青，但之後卻一直沒有排檔期上映。一度傳出計畫2024年上映，但還是沒有成真，日前發表前導視覺海報，曾指2026年1月上映，10日公開主視覺海報與預告，正式定檔於12月31日上映，成為跨年大片。

▲《尋秦記》電影版描述師徒20年後再聚首。（圖／翻攝自臉書）

▲《尋秦記》電影版前導海報一度指2026年1月上映，如今提前至今年底上映。（圖／翻攝自臉書）



《尋秦記》電影版劇情設定在劇版大結局的19年後，「秦王」稱霸天下，卻遇到又有現代人「Ken」穿越而來並展開突襲，為此不得不去尋求已經歸隱的師傅「項少龍」，師徒再度聚首。最新99秒預告片公開，故事結合奇幻與古風，主題曲仍是劇版的《天命最高》，一口氣勾起港劇迷的回憶，網友更紛紛留言「實在太開心，起碼要看3次」、「今年終於兩個都市傳說成真（另一個是《風林火山》）」、「我從高中等到現在投身社會，這部戲出現了終於不再是都市傳說啦」、「全家都要支持」！