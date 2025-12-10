錯過女兒1歲生日…楊祐寧揭真實原因！「劇中被宣告罹癌」計畫曝光

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》現正熱播，蟬聯三週愛奇藝國際版台劇榜冠軍、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍，在八大電視於女性20-44歲族群收視表現亮眼，登上週日華劇收視冠軍，持續稱霸排行榜，本週六將迎來最催淚、最驚心動魄的精彩大結局。

▲《監所男子囚生記》即將播出大結局。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

近日，劇組特別釋出由楊祐寧飾演的監獄老大「吉娃娃」最賺人熱淚的逃亡篇預告，曝光他因被宣判罹患癌症末期，生命已進入倒數計時。他不願自己的盡頭是冰冷的監所、錯過孩子出世，毅然決然賭上人生最後一次的逃亡，只為拼盡全力見到即將出生的兒子，深刻的父愛與囚籠中的掙扎交織，直擊人心最柔軟之處，令觀眾無不為之動容。



預告從楊祐寧想像自己抱著小孩，溫柔卻心碎地唱著「大聲叫，不願跟你來分開」開場，接著鏡頭揭示他病得極其嚴重，臉色蒼白、時不時昏迷，更常被劇烈的疼痛折磨，絕望地說「我癌末，如果治不好就死在裡面了。那天眼前一黑，人生什麼重要突然變得很清楚……」。

正是這份直擊人心的無奈與對生命的最後一搏，竟意外牽動了監所管理員陳澤耀的心弦，讓他直喊「我幫你！」網友狂讚「楊祐寧連背影都會演戲，聽著他的歌聲，真的感覺到他的心碎與絕望！」



談及吉娃娃被困在監所，為了見剛出生的孩子而拚了命的逃亡，楊祐寧透露自己曾有與吉娃娃處境非常相似的經歷「那時候因為疫情關係，工作回家得先隔離兩週，為了拍戲沒辦法，隔天沒戲就回家，也因此那時候就錯過了大女兒的一歲生日，其實心情蠻不好的，很想念家裡的小孩。」言語中流露出父親對錯過重要時刻的無奈與遺憾。

楊祐寧劇中飾演的監獄老大「吉娃娃」，在絕望之際萌生了「沒有招了，只能拚了」的念頭，展開這場向死而生的瘋狂「逃亡計畫」。這場關鍵的逃亡戲，堪稱全劇最狼狽、最犧牲形象的艱難挑戰。為了從戒備森嚴的監所中脫身，楊祐寧必須使出渾身解數，嘗試各種異想天開的方法力求隱藏行蹤，例如隱身在狹小、只夠孩童藏身的空間逃避追查；甚至為了達成任務，他還必須承受被人往臉上丟廚餘的屈辱與狼狽。

楊祐寧表示「我必須使勁把自己藏起來，在有限的空間中尋找生機，簡直像練『縮骨功』。在極度難受的處境下，我還得演出內心為父則強的掙扎，其實非常不容易。」

在楊祐寧這場賭上性命的逃亡關鍵戲中，更有「最美助攻」美麗本人驚喜客串演出。他與楊祐寧之間會發生什麼樣的交集，絕對是本集一大看點。身為二寶爸的美麗本人，對於楊祐寧為愛走險的心情表示完全可以理解「那種為父則強，或者說為父則莽的心情。為了見孩子一面，想像他處在極度狼狽的處境，心中仍充滿對孩子的思念，如此強烈的父愛真的會讓人心疼。」

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。

《監所男子囚生記》每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播，12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。海外觀眾能透過愛奇藝國際版收看本劇；同時，作品將於 Viki（覆蓋美洲、歐洲、大洋洲、印度及中東）上線；新加坡主流平台及馬來西亞 Astro 300 頻道跟播，全球觀眾都能第一時間欣賞到本劇。