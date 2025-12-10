台灣民主在南半球發光！政治學教授「過世5年」催淚紀錄片公開了

記者黃庠棻／台北報導

客家委員會出品的紀錄片《南半球最璀璨的星星》，上週末展開首波巡迴放映，映後觀眾反應熱烈，本片主角為已故政治學者邱垂亮教授，透過橫跨台灣與澳洲的珍貴影像與深度訪談，重現他在南半球為台灣發聲的生命軌跡，邱教授的親弟弟邱勝男也帶太太出席苗栗場放映支持。

▲紀錄片《南半球最璀璨的星星》主角為已故政治學者邱垂亮教授。（圖／牽猴子提供）

導演陳麗貴透露，2021年邱垂亮辭世後，師母希望她為邱教授拍攝紀錄片，當下她因手上案子繁忙，未能立刻答應，沒想到師母輕聲說了句「我願意等你。」讓陳麗貴下定決心無論多困難，都一定要完成這部作品。



回憶這部紀錄片的緣起，導演陳麗貴透露始於2016年她因紀錄片《革命進行式》前往澳洲布里斯本參加台灣紀錄片電影節，因緣際會結識邱垂亮教授與其妻子林月琴「初次見面就覺得一見如故、相見恨晚。」此後三年，邱教授夫婦每次返台，總會邀請影展團隊聚餐。

▲紀錄片《南半球最璀璨的星星》主角為已故政治學者邱垂亮教授。（圖／牽猴子提供）

短短三年內，陳麗貴與他們聚餐就有九至十次之多，2021年邱垂亮辭世，受到林月琴的請託，並受到客委會支持，陳麗貴導演耗時三年走遍各地，完成《南半球最璀璨的星星》這部別具意義的紀錄片。



陳麗貴認為自己拍攝的初衷，是回報邱教授與師母的知遇之恩，也是一份無法推辭的使命感。然而，以政治學者為主題，本身就具有題材嚴肅、不易親近的挑戰。她表示，所幸邱教授年輕時是文青，留下大量情書，為影片鋪陳出感性的開場；而邱教授幽默風趣、理性與感性兼具的演說風格，也讓原本堅硬的政治議題，轉化為生動動人的影像亮點。

▲紀錄片《南半球最璀璨的星星》主角為已故政治學者邱垂亮教授。（圖／牽猴子提供）



值得一提的是，本次苗栗場放映，邱垂亮教授的親弟弟與夫人也特地到場支持，與觀眾一同觀賞這部承載家族記憶與時代意義的紀錄片。親屬親臨現場，不僅為放映增添更深一層的情感重量，也象徵邱教授一生的理想與信念，從家族延伸到社會，持續被看見、被傳承，現場不少觀眾深受感動泛淚，藉此認識一位在海外替台灣民主持續發聲的重要角色。



苗栗場由范盛保教授出席映後座談，他是邱垂亮教授在昆士蘭大學任教三十年間的最後一屆學生。邱教授自1972年起於澳洲教書至2001年退休，之後仍長年往返台灣，持續關心台灣民主發展，范盛保多次陪同邱教授南北奔走，對其人格與信念有極深刻的體會。

▲邱垂亮教授的親弟弟邱勝男。（圖／牽猴子提供）



范盛保指出，談到台灣民主與獨立運動，多數人熟知的是美國、日本的學者與行動者，但「在南半球的澳大利亞，也有邱垂亮教授」。邱教授所堅持的，是民主的核心價值，民意政治、責任政治、政黨政治與法治政治，這正是台灣未來能夠立足國際的根本。

范盛保最後語重心長提醒，台灣的民主得來不易，絕不能走回頭路，並向現場觀眾致意說「台灣的民主從來不是少數人的努力，而是大家一代又一代累積而成。邱教授的貢獻，是把這些民主觀念傳播給我們，再由我們傳給更多人。今天在座的各位，都是民主背後最重要的推手。」

▲邱垂亮教授的親弟弟邱勝男。（圖／牽猴子提供）



紀錄片《南半球最璀璨的星星》不僅是一部人物紀錄片，更是一段台灣民主在南半球發光的歷史見證。透過陳麗貴導演三年的深情拍攝，以及范盛保教授真摯而犀利的映後分享，也讓更多人重新看見，那顆曾在遠方為台灣持續閃耀的璀璨星辰「邱垂亮教授」，本片這週末12月13日、14日於台北、高雄、屏東仍有免費放映場次。