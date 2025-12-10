ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳晨威啾啾火速登記結婚！
超商連5天「買1送1」懶人包
《暴君的廚師》李彩玟台北見面會突喊卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

葉子誠 河北彩伽 李進良 一隻阿圓 孫協志 峮峮 朱孝天 龔琳娜

台灣民主在南半球發光！政治學教授「過世5年」催淚紀錄片公開了

記者黃庠棻／台北報導

客家委員會出品的紀錄片《南半球最璀璨的星星》，上週末展開首波巡迴放映，映後觀眾反應熱烈，本片主角為已故政治學者邱垂亮教授，透過橫跨台灣與澳洲的珍貴影像與深度訪談，重現他在南半球為台灣發聲的生命軌跡，邱教授的親弟弟邱勝男也帶太太出席苗栗場放映支持。

▲紀錄片《南半球最璀璨的星星》主角為已故政治學者邱垂亮教授。（圖／牽猴子提供）

▲紀錄片《南半球最璀璨的星星》主角為已故政治學者邱垂亮教授。（圖／牽猴子提供）

導演陳麗貴透露，2021年邱垂亮辭世後，師母希望她為邱教授拍攝紀錄片，當下她因手上案子繁忙，未能立刻答應，沒想到師母輕聲說了句「我願意等你。」讓陳麗貴下定決心無論多困難，都一定要完成這部作品。

回憶這部紀錄片的緣起，導演陳麗貴透露始於2016年她因紀錄片《革命進行式》前往澳洲布里斯本參加台灣紀錄片電影節，因緣際會結識邱垂亮教授與其妻子林月琴「初次見面就覺得一見如故、相見恨晚。」此後三年，邱教授夫婦每次返台，總會邀請影展團隊聚餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紀錄片《南半球最璀璨的星星》主角為已故政治學者邱垂亮教授。（圖／牽猴子提供）

▲紀錄片《南半球最璀璨的星星》主角為已故政治學者邱垂亮教授。（圖／牽猴子提供）

短短三年內，陳麗貴與他們聚餐就有九至十次之多，2021年邱垂亮辭世，受到林月琴的請託，並受到客委會支持，陳麗貴導演耗時三年走遍各地，完成《南半球最璀璨的星星》這部別具意義的紀錄片。

陳麗貴認為自己拍攝的初衷，是回報邱教授與師母的知遇之恩，也是一份無法推辭的使命感。然而，以政治學者為主題，本身就具有題材嚴肅、不易親近的挑戰。她表示，所幸邱教授年輕時是文青，留下大量情書，為影片鋪陳出感性的開場；而邱教授幽默風趣、理性與感性兼具的演說風格，也讓原本堅硬的政治議題，轉化為生動動人的影像亮點。

▲邱垂亮教授的親弟弟邱勝男。（圖／牽猴子提供）

▲紀錄片《南半球最璀璨的星星》主角為已故政治學者邱垂亮教授。（圖／牽猴子提供）

值得一提的是，本次苗栗場放映，邱垂亮教授的親弟弟與夫人也特地到場支持，與觀眾一同觀賞這部承載家族記憶與時代意義的紀錄片。親屬親臨現場，不僅為放映增添更深一層的情感重量，也象徵邱教授一生的理想與信念，從家族延伸到社會，持續被看見、被傳承，現場不少觀眾深受感動泛淚，藉此認識一位在海外替台灣民主持續發聲的重要角色。

苗栗場由范盛保教授出席映後座談，他是邱垂亮教授在昆士蘭大學任教三十年間的最後一屆學生。邱教授自1972年起於澳洲教書至2001年退休，之後仍長年往返台灣，持續關心台灣民主發展，范盛保多次陪同邱教授南北奔走，對其人格與信念有極深刻的體會。

▲邱垂亮教授的親弟弟邱勝男。（圖／牽猴子提供）

▲邱垂亮教授的親弟弟邱勝男。（圖／牽猴子提供）

范盛保指出，談到台灣民主與獨立運動，多數人熟知的是美國、日本的學者與行動者，但「在南半球的澳大利亞，也有邱垂亮教授」。邱教授所堅持的，是民主的核心價值，民意政治、責任政治、政黨政治與法治政治，這正是台灣未來能夠立足國際的根本。

范盛保最後語重心長提醒，台灣的民主得來不易，絕不能走回頭路，並向現場觀眾致意說「台灣的民主從來不是少數人的努力，而是大家一代又一代累積而成。邱教授的貢獻，是把這些民主觀念傳播給我們，再由我們傳給更多人。今天在座的各位，都是民主背後最重要的推手。」

▲邱垂亮教授的親弟弟邱勝男。（圖／牽猴子提供）

▲邱垂亮教授的親弟弟邱勝男。（圖／牽猴子提供）

紀錄片《南半球最璀璨的星星》不僅是一部人物紀錄片，更是一段台灣民主在南半球發光的歷史見證。透過陳麗貴導演三年的深情拍攝，以及范盛保教授真摯而犀利的映後分享，也讓更多人重新看見，那顆曾在遠方為台灣持續閃耀的璀璨星辰「邱垂亮教授」，本片這週末12月13日、14日於台北、高雄、屏東仍有免費放映場次。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

南半球最璀璨的星星邱垂亮

推薦閱讀

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

8小時前

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

9小時前

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

8小時前

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

12/9 15:32

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

7小時前

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

8小時前

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

18小時前

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

12/9 11:56

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

19小時前

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

12/9 15:52

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

12/9 11:25

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

19小時前

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉

阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉
粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

看更多

【見義勇為】苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底！　10路人秒變「人肉千斤頂」救人

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

金唱片懶人包／卡司、票價、售票日一次看！大巨蛋交通接駁全攻略

17分鐘前0

陸2025短劇「10億俱樂部」！《太奶奶》2季衝破30億　韓雨彤7部全達標

18分鐘前0

串流收視週榜／《人浮於愛》結局大灑狗血！　朴敘俊新劇重逢初戀

39分鐘前0

虞書欣新戲「說要空降」卻消失！粉絲撲空傻眼了　微博掀兩派爭議

49分鐘前0

親爸被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

51分鐘前1

「性感小野貓」玟妡狂衝 89 萬票　大尺度美照極度舒壓

1小時前1

郭碧婷隔6年在台公開露面…曝「向佐在台北」甜認向太：給很多錢錢

1小時前1

五熊「媽媽要被榨乾了」 產後2個月吐想哭心聲：我到底經歷了什麼

1小時前0

「哈洗大叔」崔代勳高雄跳撒嬌舞爆紅！曾窮到買不起女兒的書

1小時前0

63歲陳雷太狂！　開唱秀「一字馬+翻跟斗」全場看呆了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    8小時前1423
  2. 小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討
    9小時前2827
  3. 球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！
    8小時前1816
  4. 快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲
    12/9 15:322612
  5. 25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話
    7小時前61
  6. 「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！
    8小時前1821
  7. 河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！
    18小時前307
  8. 五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！
    12/9 11:561418
  9. 李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！
    19小時前81
  10. 一隻阿圓「上半身全透視」！
    12/9 15:5242
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合