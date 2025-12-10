采子開唱前「摔下舞台」驚險一幕全被拍！反應超敬業：什麼風浪沒見過

記者潘慧中／綜合報導

采子（謝采紋）2021年歷經感情風波，一度消失演藝圈，直到2023年4月才正式復出。在這段時間以來，她除了繼續創作，仍不時有表演活動。沒想到，她近日演出時，無預警摔下舞台，頓時讓歌迷捏了一把冷汗。

▲采子開唱前不慎摔下舞台。（圖／翻攝自Instagram／magic_in_me0727）



畫面中，可以看到采子走到舞台邊，想和工作夥伴溝通，發現對方沒看到自己，她連忙伸手呼喊，下秒決定再往前站一點，未料直接摔下舞台，驚險瞬間全被拍了下來。

▲▼采子一往前站就摔下去了。（圖／翻攝自Instagram／magic_in_me0727）



由於準備要進歌了，采子趕緊自行爬起來，過程中都露出尷尬又可愛的笑容。至於想和工作夥伴溝通的事情，她最後也直接用麥克風說了，並配上字幕，「什麼風浪沒見過（撥髮。」

▲采子敬業地連忙起身開唱。（圖／翻攝自Instagram／magic_in_me0727）



即使剛剛不小心摔下舞台，采子依然保持鎮定，並且重回台上演出，「這麼好聽的歌！摔完還是要起來美美的唱。」事後，她也在留言區報平安，「 別擔心我很常摔倒。」