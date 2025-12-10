《鬼滅之刃無限城》大陸明天下檔！　官方海報證實…僅上映28天

記者陳芊秀／綜合報導

由於中日關係緊張，大陸方面陸續禁止日本娛樂、文化活動，繼電影撤檔，演唱會、見面會、動漫展取消舉行，目前熱映中的《鬼滅之刃無限城篇第一章猗窩座再襲》也傳出將於明天（11日）下檔。因此該片將在當地僅上映28天。

▲《鬼滅之刃無限城篇》大陸將於明天（11日）下檔。（圖／翻攝自微博）

根據「貓眼電影」微博於11月5日的貼文，《鬼滅之刃無限城篇》取得影片發行通知，其密鑰時間分成6個階段，第6階段顯示上映至12月13日。不過網友發現，貓眼電影APP在今日（10）已將《鬼滅之刃》海報加上「距離下映倒計時1天」，形同官方宣布電影下檔日，許多網友紛紛發文表示要趕在下檔前再去電影院。

▲《鬼滅之刃無限城篇》大陸數位影片發行公告，密鑰時間顯示可以上映至12月13日。（圖／翻攝自微博）

▲貓眼平台10日更新海報，《鬼滅之刃無限城篇》下映倒計時1日，證實11日電影下檔。（圖／翻攝自微博）

儘管受到排片量大減影響，《鬼滅之刃無限城篇》在大陸罕見一刀未剪過審查，沒有後製遮掩，以原始版本上映，至今票房目前累計6.69億人民幣（約台幣29億元），雖然上映前陸網已經瘋傳盜版許久，仍吸引大批影迷進戲院觀看，IMAX影廳更是大排長龍，觀眾大呼值得，網友形容「拯救了淡季電影院」。

▲《鬼滅之刃無限城》上映期間，大陸戲院出現排隊人潮。（圖／翻攝自微博）