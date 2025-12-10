ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大咖韓星「曾合作趙震雄」揭私下關係
文化幣倒數「極致用光攻略」
張鈞甯帶導演男友「合體媽媽」
球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

主播女兒淪小三2／他叮囑訂房還要「隔音好」　假報備女友後急衝旅館開戰

▲民眾黨專員梅嬿翎（左）十分年輕，常在社群平台展露姣好的身材。林劭安（右）曾是HBL、UBA球星，與國手陳芷英穩交5年。（翻攝梅嬿翎IG、國立體大籃球隊官網）

圖文／鏡週刊

由於林劭安跟陳芷英是遠距離戀愛，所以林男經常在跟陳女報備後，就出門與梅女私會，Ａ小姐透露，林男、梅女見面的頻率約一週一次，而每晚睡前的「煲愛電話」更是一路講到凌晨，打得相當火熱。

今年7月，陳芷英入選國家隊，前往德國參加世大運女籃比賽，梅嬿翎跟林劭安正打算趁此機會頻繁私會的時候，偏偏遇到大罷免活動，身為民眾黨黨工的梅女不得不跟著團隊跑遍全台、宣傳反罷免，但她並沒有因此浪費時間，總在活動前一晚先入住飯店，林男再隨後跟進與她共度春宵，頻率高到連同僚都無法當作沒看見，也讓這段地下情在民眾黨內迅速傳開。

為了證明爆料的真實性，Ａ小姐提供多張梅嬿翎跟林劭安的對話截圖，內容十分露骨，2人不僅會相約開房過夜、喝酒沖澡、互訴情衷，林男還經常提起女友，甚至明白告訴梅女，因為怕陳芷英發現，會刪除這些文字訊息，而雙方也很有默契，會先通電話、確認情況後才傳訊息，以避免被其他人看到。

主播女兒淪小三2／他叮囑訂房還要「隔音好」　假報備女友後急衝旅館開戰

▲從對話看來，梅嬿翎完全知道自己是林劭安的小三。對話為本刊重製畫面。（示意畫面）

最令人傻眼的是，2人曾相約到台北小巨蛋附近開房間，除了互相提醒要帶過夜用品外，林劭安還提議帶啤酒助興，更不忘叮囑負責訂房的梅嬿翎「找隔音好一點的」，但因林男必須先跟女友通過電話才能出門，結果不慎搞錯德國與台灣的時差，導致梅女只能在房間空等，林男不斷傳訊安撫梅女，梅女則嬌嗔抱怨，直到林男掛掉與女友的電話，才終於匆忙出門，趕到旅館赴約。

此外，林劭安還常常在與梅嬿翎的對話中陷入矛盾，一方面認為與梅女的相處很開心，會對梅女說：「除了她（女友陳芷英），我只有妳。」一方面則聲稱第一次劈腿，其實自己很愛女友，甚至感嘆自己好「渣」，並怪罪梅女，說自己會變成渣男，都是因為遇到她的緣故。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


主播女兒淪小三3／女友生日趴他竟約小三到場同歡　遭爆三角戀當事人回應了
主播女兒淪小三／「女籃界峮峮」球星男友爆偷吃　主播夫妻正妹女兒揪開房

