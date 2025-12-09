51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

▲阮丹青凍齡如昔。（圖／羅藝工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

阮丹青當年婚後就淡出演藝圈，近日以全新雙CD典藏專輯《走進春天的果園Four Seasons》睽違多年回歸樂壇，並和音樂人組成「自然流動樂團」，明年也將在高雄舉辦音樂會，今（9日）舉辦餐會，相愛超過30年的老公羅鎮也陪伴在側，阮丹青坦言2人有長達15年時間都是相隔大陸、台北兩地，就連婚後也一樣，直到近5、6年才回歸正常，甚至自爆當年還曾被「拒婚」。

▲▼阮丹青和音樂人根石大輔（左起）、盧欣民、劉瑋菁、黃偉駿、組成「自然流動樂團」。（圖／羅藝工作室提供）



阮丹青表示一開始2人遠距離時，自己感到非常不適應，也很哀傷，為了調適心理，還去上心靈課程，甚至一度想過分手，「後來了解到這些情況，其實就是自己選擇的，藉著這樣的環境更能認識自己。」她一開始主動提出訂婚，但老公回應要就直接結婚，「但是現在沒有錢，幹嘛結婚。」阮丹青打趣說：「他是一個很實際的人，所以我就被拒婚了。」

不過在羅鎮的父親過世之後，彼此也決定邁入人生下一階段，阮丹青更大讚老公很有家庭觀念，「他個性很定，生活除了看書就是工作，是宅男性格，也不使用社群。」讓她逐漸有了安全感，提到婚姻長跑的秘訣，阮丹青笑說就是給彼此空間，「有時候蠻像同學，在家有各自的空間，有時也像室友，吃飯才會出來，保持彼此的空間。」

