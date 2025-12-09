ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

蔡依林「全身挖洞」激裸透視
低溫一夜驟降「探12度」時間曝
台越混血女星罕見穿「絲襪高跟鞋」超性感
51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

▲▼阮丹青凍齡如昔。（圖／羅藝工作室提供）

阮丹青凍齡如昔。（圖／羅藝工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

阮丹青當年婚後就淡出演藝圈，近日以全新雙CD典藏專輯《走進春天的果園Four Seasons》睽違多年回歸樂壇，並和音樂人組成「自然流動樂團」，明年也將在高雄舉辦音樂會，今（9日）舉辦餐會，相愛超過30年的老公羅鎮也陪伴在側，阮丹青坦言2人有長達15年時間都是相隔大陸、台北兩地，就連婚後也一樣，直到近5、6年才回歸正常，甚至自爆當年還曾被「拒婚」。

▲▼阮丹青和音樂人組成「自然流動樂團」。（圖／羅藝工作室提供）

▼阮丹青和音樂人根石大輔（左起）、盧欣民、劉瑋菁、黃偉駿、組成「自然流動樂團」。（圖／羅藝工作室提供）

▲▼阮丹青凍齡如昔。（圖／羅藝工作室提供）

阮丹青表示一開始2人遠距離時，自己感到非常不適應，也很哀傷，為了調適心理，還去上心靈課程，甚至一度想過分手，「後來了解到這些情況，其實就是自己選擇的，藉著這樣的環境更能認識自己。」她一開始主動提出訂婚，但老公回應要就直接結婚，「但是現在沒有錢，幹嘛結婚。」阮丹青打趣說：「他是一個很實際的人，所以我就被拒婚了。」

不過在羅鎮的父親過世之後，彼此也決定邁入人生下一階段，阮丹青更大讚老公很有家庭觀念，「他個性很定，生活除了看書就是工作，是宅男性格，也不使用社群。」讓她逐漸有了安全感，提到婚姻長跑的秘訣，阮丹青笑說就是給彼此空間，「有時候蠻像同學，在家有各自的空間，有時也像室友，吃飯才會出來，保持彼此的空間。」
 

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

12小時前

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

4小時前

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

23小時前

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

12小時前

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

8小時前

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

8小時前

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

8小時前

陳晨威求婚成功！　親吻告白啦啦隊女神啾啾：因為有妳才變成我們

6小時前

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

9小時前

許瑋甯婚禮後首露面！中鏢2病毒高燒39度　兒「被迫與她隔離」痛哭

4小時前

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

20小時前

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

11小時前

