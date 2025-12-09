新人樂團收私訊邀約以為詐騙　竟是「出演F5神級MV」！

記者蔡琛儀／台北報導

新人樂團帕拉斯PALLAS還沒正式出道，先受邀出演五月天阿信、周杰倫與F3合作的〈恆星不忘Forever Forever〉MV，飾演「五月天青春時期」，也因此成為眾人好奇焦點。

▲帕拉斯助陣〈恆星不忘Forever Forever〉詮釋青春時期的五月天。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

帕拉斯PALLAS回想當時在IG收到MV拍攝邀約訊息，鼓手大寶說：「私訊寫著：『想邀請你們拍攝五月天新歌MV，不知道是否有意願？』」當下他們以為遇到詐騙，直到後來確認3次窗口資訊、看見完整企劃、接到正式通知，眾人才確定是真的。



〈恆星不忘 Forever Forever〉拍攝過程極度保密，帕拉斯PALLAS形容自己像在執行機密任務：「保密協定規定不能說、不能貼、不能洩漏，連我們家人都不知道我們在幹嘛。」拍完隔兩天無預警MV一公開，四人的手機全被打爆：「大家瘋狂問：『欸這是不是你們？』『你們怎麼會出現在這支？』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲帕拉斯剛出道就受到諸多提拔。（圖／迷音樂提供）

五月天當年因任賢齊賞識，如今帕拉斯同樣被任賢齊欽點，還未發片就先站上任賢齊主導的田中馬拉松音樂節，宛如20年前的故事重新上演，接下來他們將連趕年底活動，為八里和台中兩場跨年舞台做足準備。