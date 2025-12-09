鍾欣怡代購被控「欺騙消費者」　親曝完整退款紀錄反擊：沒做錯事

記者蔡宜芳／綜合報導

女星鍾欣怡近年斜槓經營跨國連線代購，日前被一名網友A小姐公開指控「欺騙消費者」。對此，她8日親自在社群發出長文回應，並公開完整處理流程與退款紀錄，強調自己「不惹事、也不怕事，更沒有做錯事！」希望外界能看清事件全貌。

▲鍾欣怡近年積極經營直播和代購。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡 Cathy Chung）

鍾欣怡指出，自己的韓國連線代購需要14至20天備貨運送，這點在一開始就已明確告知A小姐。然而在等待期間，韓國供應端突然通知咖啡色款式全面斷貨，由於情況屬於突發狀況、非人為可控，鍾欣怡的團隊在第一時間便主動聯繫A小姐，提供「更換黑色款式」或「全額退款」兩種方案，「A小姐都只在信息中以『爆黑』來的威脅性口吻來應對，小編也一直不針對情緒做回應，以處理事情為唯一準則。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾欣怡對於被控訴「欺騙消費者」做出反擊。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡 Cathy Chung）

在A小姐選擇退款後，鍾欣怡團隊於20分鐘內便完成退款2080元，未料，退款結束後，A小姐卻在多個平台指控鍾欣怡「欺騙消費者」、「售後服務差」、「下單三週後才告知斷貨」。對此，鍾欣怡逐一反駁：「第一，我是金重鍾，不是金童鐘。第二，你有疑問，我們回覆！你提供帳號，我們立刻退款！並不存在『欺騙消費者』的做法，我必須很清楚地說：A小姐的指控，都與實際發生的處理過程不符。」

▲▼鍾欣怡公開小編與對方的溝通紀錄。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡 Cathy Chung）

鍾欣怡表示，因為自己也是個愛購物的人，所以理解消費者期待商品卻突然斷貨的失落，再加上現在網路購物詐騙陷阱多，所以她更清楚「信任」對於消費者來說有多重要，「所以我們在每一筆訂單、每一次聯繫、每一次退款上，都只敢更謹慎、更小心，因為我知道：信任一旦受影響，是最讓人心痛、也最難彌補的事。」

鍾欣怡強調，沒有人可以預測商品是否會臨時斷貨，但她總是要求團隊要對後續處理負責任，「這次選擇公開對話與退款紀錄，不是為了對立、也不是為了證明誰輸誰贏，只是希望：讓事情回到事實本身，也讓願意支持我們的人，可以放心、安心。」

面對不實指控已影響個人名譽與商譽，鍾欣怡提醒A小姐，相關不實內容已涉及《刑法》第310條誹謗罪與第309條公然侮辱罪，「此部分我們已完整保存相關證據，若無回應將進行一切法律追訴權利。」要求對方刪除文章。