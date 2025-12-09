周曉涵花蓮穿超辣！「中空飛輕航機」全被拍 0偽裝解放短裙

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列共乘輕航機的飛行體驗，造型又帥又辣，立刻吸引上千人按讚！

▲周曉涵分享共乘輕航機的飛行體驗。（圖／翻攝自Facebook／周曉涵）



照片中，可以看到周曉涵穿著一件黑色短版丹寧外套，內搭白色背心，短版中空剪裁若隱若現出纖細腰身，展現俐落清爽的線條；她下半身則選穿高腰黑色短裙，並以同色系的長靴增添整體的帥氣程度。

▲▼周曉涵去花蓮出外景。（圖／翻攝自Facebook／周曉涵）



周曉涵透露這趟前往花蓮前，她默默在心裡許下心願，「讓我開一次輕航機吧，拜託～」因為先前家族旅遊去澳洲跳傘時，因拍戲錯過機會，讓她至今仍覺得懊悔，「到現在還會在心裡翻白眼三次。」

▲周曉涵穿得又帥又辣。（圖／翻攝自Facebook／周曉涵）



沒想到這次願望不但真的實現了，周曉涵還能有「在太平洋上面巡邏」般的飛行體驗，讓她興奮不已。當天的天空與海景美得令人震撼，輕航機順著氣流上下晃動，那瞬間讓她「有種在坐雲霄飛車的刺激感」。

▲周曉涵終於完成心願。（圖／翻攝自Facebook／周曉涵）



而在飛行的片刻寧靜中，周曉涵突然產生更深的感觸，「那些錯過的跳傘、錯過的旅行、錯過Timing…可能都是為了等這個更剛好的瞬間，夢想這東西有時候會晚到，但不會缺席。」