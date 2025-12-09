ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡依林「全身挖洞」激裸透視
低溫一夜驟降「探12度」時間曝
台越混血女星罕見穿「絲襪高跟鞋」超性感
許瑋甯婚禮後首露面！中鏢2病毒高燒39度　兒「被迫與她隔離」痛哭

記者黃庠棻／台北報導

女星許瑋甯和邱澤2021年宣布結婚，年中平安生下兒子Ian，11月底小倆口在台北文華東方酒店舉辦婚宴，許多藝人朋友受邀參加，現場眾星雲集，到場賓客華麗程度有如三金頒獎典禮。婚禮過後約莫兩個禮拜，許瑋甯首度公開露面，參與舞台劇《那一年，我們下凡》看排記者會。

▲《那一年，我們下凡》看排記者會, 許瑋甯。（圖／記者徐文彬攝）

▲《那一年，我們下凡》舉辦看排記者會。（圖／記者徐文彬攝）

許瑋甯參與表演工作坊的舞台劇《那一年，我們下凡》看排記者會，穿著一身黑搭配灰色毛衣現身，只是甜美臉蛋上帶著深色口罩，氣色看起來相當虛弱，原來她已經得了生病一個月，因為目前仍在餵母乳，所以只能吃小劑量的藥壓制病毒，才能成功舉辦婚禮。

▲《那一年，我們下凡》看排記者會, 許瑋甯。（圖／記者徐文彬攝）

▲《那一年，我們下凡》舉辦看排記者會。（圖／記者徐文彬攝）

已經生病一個月的許瑋甯，之前靠著吃藥壓制病毒才能舉辦婚禮，沒想到這兩天病毒加劇、反覆發燒高達39度，在排練過程中也不斷咳嗽，甚至還有一點燒聲，但她仍敬業地參與舞台劇看排記者會，尤其是劇情需要不斷大聲嘶吼，讓導演賴聲川相當感動。

▲許瑋甯婚禮後首度露面。（圖／記者徐文彬攝）

▲許瑋甯婚禮後首度露面。（圖／記者徐文彬攝）

而許瑋甯在訪問中透露，近期都在準備舞台劇《那一年，我們下凡》，因為生病關係多多少少受到影響，她強調自己努力保持專注，但最擔心的還是把病毒傳染給其他演員，坐在一旁的韋以丞也爆料「昨天瑋甯還發不出聲音，大家都很擔心」，她也撐起笑容說道「沒有特效藥，回家盡量不講話，就是睡覺休息」。

▲許瑋甯婚禮後首度露面。（圖／記者徐文彬攝）

▲許瑋甯婚禮後首度露面。（圖／記者徐文彬攝）

許瑋甯坦言自己目前還沒快篩是否是流感病毒，但去看過醫生後被告知症狀是A流轉成腸胃型感冒，幾乎吃全餐、每個症狀都有，但因為還在餵母奶的關係，醫生有特別幫她調配藥物的劑量。她也透露自己回到家就馬上戴兩層口罩才敢跟寶寶接觸。

講到寶寶，許瑋甯雖然戴著口罩但仍露出滿滿幸福笑容，透露兒子雖然才幾個月大，但已經很黏她，儘管她忙著排練舞台劇，仍會等到她回家才願意睡覺，只是最近因為生病，她能夠跟兒子接觸的時間減少，直言「現在如果跟他玩的時間不夠久，寶寶就會哭、討抱抱」，表示自己身體不舒服都能忍，但「不能靠近小孩才是最難受的」。

