蔡依林「全身挖洞」激裸透視！　0贅肉超狂曲線全看光

▲蔡依林遠赴杜拜拍攝新歌MV。（圖／凌時差音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

天后JOLIN蔡依林今（9日）釋出新歌〈Fish Love〉MV，特別遠赴杜拜取景，挑戰48小時拍攝，MV以歌詞「Part of me is in you」為核心概念延伸，聚焦在「被掏空、被抽離」的狀態，JOLIN親自駕駛敞篷古董車在沙海中疾駛、穿越城市與荒原的交界，畫面震撼十足，JOLIN也笑稱：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」她更挑戰體能之巔，在幾乎沒空檔休息狀況下拍攝。

第二天清晨的泳池戲是當天的第一顆鏡頭，JOLIN一下水就笑說：「沒想到一天的開始，就是整個人先泡進水裡。」她穿著白色華服漂浮在水面上，但吸水後的衣料相當沉重，拍攝難度大幅增加。她坦言自己不太親水，「一開始真的有點慌，但後來才慢慢抓到想要的感覺。」畫面中巨大「黑影」以3D特效無聲逼近，與全白造型的JOLIN形成強烈反差，也讓整場戲的張力瞬間升高。

接著JOLIN登上有「全球最大相框」之稱的杜拜地標「杜拜之框」（Dubai Frame）拍攝日出高空場景。拍攝平台高達150公尺，由於高度與承載限制，JOLIN身邊僅有助理陪同，當她踩上步道時，一低頭就是整座杜拜，加上強勁側風的不斷推擠，現場所有人都替她捏冷汗。但一開機，她立刻進入狀態穩定完成所有鏡頭，JOLIN笑說：「其實沒有想像中可怕，有工作人員在旁邊就覺得安心。」

JOLIN笑說，這趟拍攝讓她再次感受到杜拜的迷人之處：「景色真的很美，食物也超好吃！」她分享在工作空檔和同事到沙灘散步、感受當地陽光與海風，也造訪米其林餐廳品嚐料理，讓她驚呼：「每道都好吃到讓人想再回去！」

〈Fish Love〉概念源自美國哲學家Dr. Abraham J. Twerski的「Fish Love」理論，他指出人以為的愛往往像「吃魚」，滿足的其實是自己的需求，而非真正愛上對方。JOLIN將這個比喻延伸到關係裡，描寫人在相愛時容易失去界線、交出自己的一部分。她坦言：「這比較像是一種會被抽走的愛。很多人都會說『我愛你』，但並不知道自己愛的是什麼，也不了解對方又愛自己哪裡，這其實很普遍。」但她並不因此否定愛：「即使過程會受傷，但仍然願意去愛，我覺得是一件很美的事。」

