胡瓜週六強勢入主華視　徐乃麟評效果不好曝誰是一哥

記者葉文正／台北報導

華視《天才衝衝衝》今天慶祝錄製1000集特別節目，不過華視綜藝大哥徐乃麟與曾國城今天受訪前，因為想到之前談論黃子佼的官司，乃哥笑說「進入案發現場」，但兩人被問到，周六胡瓜主持的《周末最強大》即將登場，「華視一哥」之爭浮上檯面，究竟誰才是華視一哥，徐乃麟與曾國城也有回應。

▲《天才衝衝衝》慶祝1000集。（圖／記者葉文正攝）

徐乃麟率先表示，「可以做到1千集真的不簡單，大家知道電視行業很辛苦，甚至有電視台沒開節目的，但這節目收視率很穩定，在所有平台穩定，製作單位努力，主持人很有默契，節目內容寓教於樂，尾牙到了，很多公司抄襲我們內容去玩活動，碰到陌生路人都說是《衝衝衝》是忠實觀眾，自己也與有榮焉。

▲《天才衝衝衝》慶祝1000集，徐乃麟(左)被問誰是華視一哥。（圖／記者葉文正攝）

乃哥也建議節目要出國錄影，例如可以包一艘油輪做廣告，來個衝衝衝之旅，但酬勞行之多年，不能加也不會減。被問到瓜哥(胡瓜)日前來錄《衝衝衝》，乃哥認為效果不是很好。但是乃哥被問，倘若瓜哥進華視，誰是綜藝一哥？徐乃麟說：「我從來都不是。」曾國城則開始模仿鄭進一，算是另類「一哥」。

曾國城也笑說，節目身邊的主持人，以平庸又有特色的張文綺待最久，身邊女主持來來去去，也在想為何張文綺待這麼久。酬勞的話認為大家都是相忍為國，延長時段也沒有加錢，能共體時艱。