ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

女星日本出外景「癱倒浴缸送急診」
估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝
小煜「超辣前妻」恢單3月淚眼首發聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

峮峮 雪兒 朴寶劍 惠利 小煜 立威廉 朱孝天 李奧納多

阿翔搭完計程車「忘了付錢」！偽裝還是被認出 難過：有夠拍謝

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。他9日便在社群網站透露，前幾天為了公益球賽抵達高雄後，他戴著口罩、用帽T蓋住頭，低調坐上排班計程車，沒想到「依舊被司機大姐一眼認出」，讓他哭笑不得。

▲▼阿翔。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）

▲阿翔日前為了公益球賽南下高雄，未料搭完計程車忘了付錢。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）

司機大姐詢問等一下是否能簽名拍照，阿翔爽快答應了。下車後，他在後車廂拿行李，等著大姐拿手機與本子來合照。拍完後彼此道謝，他便前往櫃檯check in。結果回到房間才驚覺：「啊！！！我剛剛忘了付錢！」連忙跑回一樓，但對方早已離開，他坦言當下「有夠拍謝、有夠難過」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天球賽結束後，阿翔立刻到高鐵站詢問排班資訊，站務人員馬上知道載他的人的真實身分。對方原以為他是要找遺失物，阿翔連忙解釋：「不是，我來還錢的。」於是，站務大哥便指向遠方說，那位指揮的工作人員「是她男朋友」。

▲阿翔常搭高鐵到外縣市工作。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）

阿翔隨即上前告知司機大姐的男友：「大哥你好，昨天她載了我，我是來還錢的。」雖然對方表明無法找錢，但他仍堅持還錢，「沒關係，都給她，記得要幫我給喔」，只希望能確實把費用補上。順利把錢交代清楚後，他終於能笑著說：「心情舒服多了！」

阿翔IG全文：

那天急著到左營站 不是為了趕高鐵
而是為了⋯⋯⋯

12/6 錄完鬧著玩抵達高雄 為了明天的公益賽
我帽T蓋住頭 戴著口罩 坐上排班計程車
依舊被司機大姐一眼認出

她問我等等可以簽名拍照嗎？ 我說可以

下車後我在車後拿出我的行李 等著大姐拿手機和本本來合照
結束後互道謝謝 便去櫃檯check in
回到房間後⋯⋯⋯
[啊！！！ 我剛剛忘了付錢]
回到一樓 當然司機大姐早就不在了
(有夠拍謝 有夠難過)

隔天球賽結束 趕緊到高鐵站詢問
[請問你知道 排班計程車 有一位大姐嗎？]
[喔~阿翔喔 我知道啊 她昨天載了你]
[東西遺留車上嗎？]
[不是我來還錢的]
[喔~那邊指揮的大哥 是她男朋友]

[大哥你好 昨天她 載了我 我是來還錢的]
[喔~好 這~可是我沒辦法找錢耶]
[沒關係 都給她 記得要幫我給喔]

心情舒服多了
謝謝你司機大姐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

阿翔浩角翔起陳秉立

推薦閱讀

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

6小時前

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

17小時前

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

6小時前

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

2小時前

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

1小時前

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

13小時前

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

1小時前

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

18小時前

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

4小時前

型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃…曝驚險過程

型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃…曝驚險過程

3小時前

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

2小時前

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

12/8 13:10

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事

李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事
羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？

李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

【媽你不管管嗎？】被迫加入扮家家酒　貓咪一臉生無可戀

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

楊晨熙產後1年半「穿回超貼睡衣」！深V直逼肚臍 深邃事業線被看光

2分鐘前0

捲黑道風波！曹世鎬宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》全黑圖發聲

3分鐘前0

咪妃談「結婚的好處」　王思佳吐苦水「到底哪裡好」

3分鐘前0

甜美女星法國走朝聖路「狂被民眾搭訕」問原因　一落地新加坡GG！

8分鐘前0

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

28分鐘前0

胡瓜週六強勢入主華視　徐乃麟評效果不好曝誰是一哥

39分鐘前0

虞書欣回來了！新劇《雙軌》爆空降「大樓廣告洩開播日」導演台灣人

1小時前313

影／劉宇寧「偷藏零食」網笑問有多餓？　真相翻轉：全天下最好老闆

1小時前20

阿翔搭完計程車「忘了付錢」！偽裝還是被認出 難過：有夠拍謝

1小時前97

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！
    6小時前2024
  2. 峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴
    17小時前3819
  3. 朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉
    6小時前1630
  4. 小煜「超辣前妻」淚眼首發聲
    2小時前2020
  5. 快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！
    1小時前166
  6. 傳奇女星將嫁小40歲男友「選80大壽生日結婚」
    13小時前46
  7. 五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！
    1小時前69
  8. 朴寶劍終於騎到高雄Ubike！攜惠利朝聖「寶劍樹」
    18小時前421
  9. 張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」
    4小時前811
  10. 型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃
    3小時前187
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合