阿翔搭完計程車「忘了付錢」！偽裝還是被認出 難過：有夠拍謝
記者潘慧中／綜合報導
阿翔（陳秉立）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。他9日便在社群網站透露，前幾天為了公益球賽抵達高雄後，他戴著口罩、用帽T蓋住頭，低調坐上排班計程車，沒想到「依舊被司機大姐一眼認出」，讓他哭笑不得。
▲阿翔日前為了公益球賽南下高雄，未料搭完計程車忘了付錢。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）
司機大姐詢問等一下是否能簽名拍照，阿翔爽快答應了。下車後，他在後車廂拿行李，等著大姐拿手機與本子來合照。拍完後彼此道謝，他便前往櫃檯check in。結果回到房間才驚覺：「啊！！！我剛剛忘了付錢！」連忙跑回一樓，但對方早已離開，他坦言當下「有夠拍謝、有夠難過」。
隔天球賽結束後，阿翔立刻到高鐵站詢問排班資訊，站務人員馬上知道載他的人的真實身分。對方原以為他是要找遺失物，阿翔連忙解釋：「不是，我來還錢的。」於是，站務大哥便指向遠方說，那位指揮的工作人員「是她男朋友」。
▲阿翔常搭高鐵到外縣市工作。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）
阿翔隨即上前告知司機大姐的男友：「大哥你好，昨天她載了我，我是來還錢的。」雖然對方表明無法找錢，但他仍堅持還錢，「沒關係，都給她，記得要幫我給喔」，只希望能確實把費用補上。順利把錢交代清楚後，他終於能笑著說：「心情舒服多了！」
阿翔IG全文：
那天急著到左營站 不是為了趕高鐵
而是為了⋯⋯⋯
12/6 錄完鬧著玩抵達高雄 為了明天的公益賽
我帽T蓋住頭 戴著口罩 坐上排班計程車
依舊被司機大姐一眼認出
她問我等等可以簽名拍照嗎？ 我說可以
下車後我在車後拿出我的行李 等著大姐拿手機和本本來合照
結束後互道謝謝 便去櫃檯check in
回到房間後⋯⋯⋯
[啊！！！ 我剛剛忘了付錢]
回到一樓 當然司機大姐早就不在了
(有夠拍謝 有夠難過)
隔天球賽結束 趕緊到高鐵站詢問
[請問你知道 排班計程車 有一位大姐嗎？]
[喔~阿翔喔 我知道啊 她昨天載了你]
[東西遺留車上嗎？]
[不是我來還錢的]
[喔~那邊指揮的大哥 是她男朋友]
[大哥你好 昨天她 載了我 我是來還錢的]
[喔~好 這~可是我沒辦法找錢耶]
[沒關係 都給她 記得要幫我給喔]
心情舒服多了
謝謝你司機大姐
