秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論

記者陳芊秀／綜合報導

46歲大陸女星秦嵐與魏大勛自2022年傳出10歲差姐弟戀，時常被狗仔捕捉到外出同遊、互動甜蜜，然而日前兩人出席「愛奇藝尖叫之夜」頒獎禮，卻全程零互動，引發外界揣測「分手了？」同時也有人認為兩人是避嫌。

▲秦嵐、魏大勛10歲差姐弟戀突然被傳分手。（圖／翻攝自微博）

秦嵐在尖叫之夜現場，與魏大勛，加上同場還有魏大勛前緋聞女友楊冪，3人的座位被主辦方分別安排在3個不同桌。她被指與魏大勛全程沒有眼神交流、沒有說過話，甚至連鼓掌節奏都刻意錯開。

▲魏大勛（中）出席尖叫之夜，被發現與緋聞女友秦嵐全程零互動。（圖／翻攝自微博）

此外，秦嵐一段台上對話，被問到喜歡什麼樣的男人類型，秒答「男人不重要」，被聯想與魏大勛分手。然而影片來源是她12月5日為新劇《亦舞之城》出席掃樓宣傳活動，當時與同劇女星白冰現場上演情境劇，「男人不重要，他說了我喜歡他就喜歡」。

▲秦嵐宣傳新劇，與白冰表演一段情境劇，對話出現「男人不重要」，引發外界解讀。（圖／翻攝自微博）

部分網友認為魏大勛、秦嵐沒分手。他今年3月被狗仔拍到深夜去秦嵐家，且熟練地按密碼進女方家，同年6月與爸爸一起接秦嵐下班，7月時秦嵐被狗仔直擊與辛芷蕾聚餐後，獨自前往魏大勛家中。儘管下半年沒有再被捕捉到兩人同框，仍認為雙方感情沒有生變，只是公開場合避嫌。