ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金球獎入圍名單揭曉！
估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝
峮峮《飢餓遊戲》畢業了！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

峮峮 雪兒 朴寶劍 惠利 小煜 立威廉 朱孝天 李奧納多

秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論

記者陳芊秀／綜合報導

46歲大陸女星秦嵐與魏大勛自2022年傳出10歲差姐弟戀，時常被狗仔捕捉到外出同遊、互動甜蜜，然而日前兩人出席「愛奇藝尖叫之夜」頒獎禮，卻全程零互動，引發外界揣測「分手了？」同時也有人認為兩人是避嫌。

▲▼秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐、魏大勛10歲差姐弟戀突然被傳分手。（圖／翻攝自微博）

秦嵐在尖叫之夜現場，與魏大勛，加上同場還有魏大勛前緋聞女友楊冪，3人的座位被主辦方分別安排在3個不同桌。她被指與魏大勛全程沒有眼神交流、沒有說過話，甚至連鼓掌節奏都刻意錯開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動。（圖／翻攝自微博）

▲魏大勛（中）出席尖叫之夜，被發現與緋聞女友秦嵐全程零互動。（圖／翻攝自微博）

此外，秦嵐一段台上對話，被問到喜歡什麼樣的男人類型，秒答「男人不重要」，被聯想與魏大勛分手。然而影片來源是她12月5日為新劇《亦舞之城》出席掃樓宣傳活動，當時與同劇女星白冰現場上演情境劇，「男人不重要，他說了我喜歡他就喜歡」。

▲▼秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動。（圖／翻攝自微博）

▲▼秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐宣傳新劇，與白冰表演一段情境劇，對話出現「男人不重要」，引發外界解讀。（圖／翻攝自微博）

部分網友認為魏大勛、秦嵐沒分手。他今年3月被狗仔拍到深夜去秦嵐家，且熟練地按密碼進女方家，同年6月與爸爸一起接秦嵐下班，7月時秦嵐被狗仔直擊與辛芷蕾聚餐後，獨自前往魏大勛家中。儘管下半年沒有再被捕捉到兩人同框，仍認為雙方感情沒有生變，只是公開場合避嫌。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

秦嵐魏大勛

推薦閱讀

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

3小時前

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

14小時前

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

3小時前

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

11小時前

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

16小時前

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

21小時前

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

2小時前

立威廉驚爆罹甲狀腺癌二期！　半年砸400萬動2次手術救命

立威廉驚爆罹甲狀腺癌二期！　半年砸400萬動2次手術救命

13小時前

秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論

秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論

2小時前

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

19小時前

金球入圍名單／死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　驚見「南韓男神」李秉憲參戰

金球入圍名單／死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　驚見「南韓男神」李秉憲參戰

10小時前

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

12/8 10:00

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事

李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事
羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？

李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

【稱職的鳥架】奴才睡著「手還舉著」給鸚鵡站XD

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800斬

27分鐘前0

日本出外景「癱倒浴缸送急診」！張文綺吃完1美食：發現人怪怪的

45分鐘前72

型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃…曝驚險過程

56分鐘前20

獨家直擊／鮮肉男團「私密物全被翻」　AKIRA闖房間虧：內褲很狂野

1小時前59

《哪吒2》全球票房第一「金球獎0入圍」　陸網怒批：太委屈了！

2小時前411

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

2小時前30

秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論

2小時前30

12月9日星座運勢／魔羯大膽開財路！　水瓶接觸曖昧對象

3小時前726

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

3小時前822

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！
    3小時前1622
  2. 峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴
    14小時前3819
  3. 朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉
    3小時前1426
  4. 傳奇女星將嫁小40歲男友「選80大壽生日結婚」
    11小時前46
  5. 朴寶劍終於騎到高雄Ubike！攜惠利朝聖「寶劍樹」
    16小時前421
  6. 小煜結束5年婚姻！
    21小時前3416
  7. 張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」
    2小時前811
  8. 立威廉驚爆罹癌！半年砸400萬動2次手術救命
    13小時前169
  9. 秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動
    2小時前6
  10. 朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水
    19小時前4266
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合