獨家直擊／鮮肉男團「私密物全被翻」　AKIRA闖房間虧：內褲很狂野

記者吳睿慈／台北報導

日本知名經紀公司LDH娛樂旗下擁有多個實力派人氣團體，日前放浪兄弟AKIRA以solo之姿，領軍旗下兩唱跳團體BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER來台參加音樂祭演出。《ETtoday》獨家突襲成員松井利樹、日髙竜太、劍、WEESA的房間，行李箱、隨身包全部大公開，就連內褲款式也不藏私，還有AKIRA一起開箱，原汁原味呈現「男團最真實的一面」，粉絲直呼「這福利太強大！」

▲竜太秀出自己的內褲。（圖／ETtoday）



BALLISTIK BOYZ日髙竜太大方公開飯店房間，隨身攜帶香水與墨鏡，揭開維持巨星香噴噴與帥氣的黃金組合秘訣。只是在開箱行李箱時，意外曝光他超反差的率性系生活習慣，拖鞋直接丟入往行李箱裡，讓松井利樹當場瞪大眼驚呼：「怎麼就這樣放進入？」他本人則哈哈大笑表示：「我完全不在意啦！」毫無偶包。現場，他也加碼曬出護照上青澀的大頭照，與本尊同款帥氣的照片，引發一陣稱讚。

▲▼利樹的內褲花俏又狂野 。（圖／ETtoday）



緊接著松井利樹以迅雷不及掩耳的速度，先行把內、衣褲藏好，但還是被成員挖出「華麗又花俏」的款式，內褲大方秀給粉絲看，他本人害羞直呼「是有花紋的」，而當大前輩AKIRA闖入一同開箱時，也不忘虧他「內褲很狂野」。另外，愛乾淨的他，把牙刷、牙膏隨身放在外用包裡，連香水都特別挑選帶點淡香的清新味。

▲劍大方出借私服給記者穿。（圖／ETtoday）



▲AKIRA親自動手翻師弟的房間、行李箱。（圖／ETtoday）



在AKIRA的帶領下，一行人前往PSYCHIC FEVER劍房間，沒想到，劍的房間擁有落地窗，可一眼將台北獨有街景收入眼簾，松井利樹、日髙竜太直呼嫉妒，連前輩AKIRA都虧他：「為什麼只有劍的房間比較好？」令他本人害羞不已。劍是團隊裡的跳舞擔當，隨身行李也很專業，攜帶腰帶熱敷，連平日都細心保養，展現對於工作的敬業度。

▲AKIRA開心挖寶，發現WEESA用的身體防曬乳與兒子一樣 。（圖／ETtoday）



最後來到PSYCHIC FEVER的WEESA房間開箱，當他秀出與劍相同的行李箱，意外曝光來自公司LDH前輩的貼心，HIRO為了紀念他們出道或是展開巡迴演唱會，就會送給他們一人一個行李箱，既有紀念價值，又別具意義。有趣的是，AKIRA眼尖發現WEESA與兒子使用相同的身體防曬乳，瞬間切換成慈父模式，笑說：「這款真的很好用！」現場氣氛頓時變成「暖爸分享時間」，逗得眾人哈哈大笑。

▲WEESA帶了一本書，移動時會看書，被成員虧「沒這回事」 。（圖／ETtoday）



▲PSYCHIC FEVER行李箱同款都是大前輩HIRO送的。（圖／ETtoday）

一連串毫無包袱的房間大公開，從巨星香水、花紋內褲到落地窗景全都無所遁形，難得呈現BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER私下最真實、最可愛的一面。