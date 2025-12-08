身體一半都是腿！22歲櫻花妹「零修圖自拍照」太狂…網驚：不科學

記者陳芊秀／綜合報導

22歲日本寫真女星綠川希星（Kilala）同時是Coser，也是賽車女郎，時常在社群平台曬辣照，X社群帳號將近7.9萬網友追蹤。她近日曬出一張路邊自拍照，逆天修長的美腿相當吸睛，本人強調「零修圖」更令日網震驚了！

▲22歲綠川希星是賽車女郎，也是Coser，時常透過社群平台分享辣照。（圖／翻攝自IG）

綠川希星身高176公分，光是腿的長度就有90公分。照片中，她透過路邊建築物的鏡面反射拍攝全身，身穿黑色低胸上衣搭配極短熱褲，腳踩灰色過膝長襪與黑色樂福鞋，左手還隨性拎著一件白色毛絨外套。整身黑色系的穿搭不僅襯托出她白皙的肌膚，更讓她那雙纖細筆直的逆天長腿顯得極為修長，視覺效果驚人。她更在貼文中自信寫道：「無加工Style（零修圖），如果你發現一個身體一半以上都是腿的人，那就是Kirara！」

▲綠川希星曬路邊自拍照，強調沒有修圖。（圖／翻攝自X）

貼文曝光後，粉絲紛紛留言驚嘆：「身材好到不科學」、「這雙腿太美太長了」、「比例完全天生超模」、「根本漫畫角色」，更有人驚呼：「光膝下長度就不得了！」綠川希星零修圖的身材比例，意外成為日網熱門話題。

還有日本網友分析，如果是鏡子反射，而且鏡子下方向前、上方向後傾斜的話，就有可能讓腿拍起來比較長，但從畫面看起來這是一面牆上的鏡子，所以是直立式的。「如果從頭部高度拍攝，而腿的長度看起來仍然這麼長，且真的沒有修圖，那麼我認為實際上她的腿應該比照片中還要更長。」