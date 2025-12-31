ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
張惠妹跨年前夕「無預警曝雙喜訊」
2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務
最暖年末禮物！玄彬、孫藝真捐2億
Apple尪「打球受傷無限輪迴」　她看傻：到底是嫁牙醫還籃球員？

記者王靖淳／綜合報導

女星Apple（黃暐婷）2022年嫁給牙醫趙國翔，婚後育有一個寶貝兒子，平時會透過社群記錄生活的她，今（31）日突然發文吐露「人妻的困擾」，以幽默的口吻對老公的身分提出質疑。貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲▼Apple。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

▲Apple、趙國翔2022年結婚。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

Apple開玩笑地表示，看著老公對籃球的痴迷程度，讓她不禁產生錯覺，想問自己：「我到底是嫁給牙醫師還是籃球員？」原來，趙國翔私下是個超級籃球狂，為了參加各種比賽，平時抓緊時間拚命練球，但高強度的運動往往伴隨著運動傷害，導致他比完賽後又要「花錢花時間復健治療腳」，等到傷勢好轉後，又立刻投入下一輪的備戰狀態。

看著老公深陷這個為了比賽而受傷、為了比賽而復健的無限輪迴，且這還不只一個比賽，讓Apple對老公的熱血與毅力感到既好氣又好笑，甚至連原本愜意的家庭日，也常常是全家大小一起在球場度過。

Apple也透露，不只老公愛打球，連兒子也深受影響，「也很喜歡籃球」，母子倆成為場邊應援團，總是賣力地為爸爸加油。最後，她在文末向老公溫情喊話：「希望明年的籃球比賽可以少一點～老公的腳不要再受傷。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【花黑噴？】搶捧花霸氣伴娘勢在必得...結果被這位低調女子截胡XD

ETtoday星光雲

