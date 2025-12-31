吳克群年末曝重磅喜訊！　深情告白：好好去愛一個具體的人

▲吳克群推出新歌。（圖／六度空間提供）



記者翁子涵／台北報導

吳克群推出〈地球上最後一首情歌〉迎接新年，這是一首Ambient Post-Rock曲風的情歌主打，提到創作初衷，他表示：「在這個科技飛速發展的時代，能好好去愛一個具體的人，是最浪漫、也是最末日的幸福。」新年將至，吳克群許下新年願望：「希望幫更多人完成更多不可能的事，為他們寫詩 。」

▲▼吳克群結合AI創作。（圖／六度空間提供）



歌曲以柔美穩定的鋼琴作為序章，像世界末日前的最後一次浪漫；搭配隱晦醞釀的合成器聲響帶出隱隱擴張的不安感，情緒隨旋律推進逐步放大。副歌中電子聲響與厚實鼓點全面迸發，間奏加入具有宗教感的唱詩班，營造「為末日而歌」的氛圍；鋼琴、電子合成器、唱詩班與教堂風琴聲在最後副歌交融，人聲從呢喃到嘶吼，結尾的高音像是對逝去的呼喊，加上吳克群獨特的費洛蒙噪音，如同交響曲終章：「在末日來臨時刻，全人類最後的一曲合奏。」

提前進行的 #吳克群AIMV大賽 在社群掀起投稿潮，Cyber City、懸浮鋼琴、廢墟相擁剪影等概念接連出現，被形容像《流浪地球》預告片，也成為音樂×科技跨界的成功嘗試，AI創作與吳克群獨特的費洛蒙噪音形成化學反應：聽感溫柔、畫面科幻，聲線磁性、影像震盪，反差帶來吸引力。

