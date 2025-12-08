記者田暐瑋／綜合報導

美國劇作家傑瑞米·O·哈里斯（Jeremy O. Harris）曾演出《艾蜜莉在巴黎》，又獲得過東尼獎提名，卻涉嫌走私搖頭丸，當時他由台灣桃園國際機場轉機後抵達那霸，在日本海關被攔下逮捕。

據《ABC News》報導，哈里斯11月16日從台灣桃園機場飛往沖繩那霸機場，隨身手提袋的一個容器中被發現藏有0.78克的搖頭丸，當場被逮捕，交由豐見城警方拘留，警方向那霸地方檢察廳提交刑事訴狀，進一步調查並可能對其起訴。

▲哈里斯沖繩持毒被逮。（圖／翻攝自IG）



日本警方在哈里斯的行李中未發現其他毒品，認為搖頭丸是他個人使用，調查仍在進行中，哈里斯方尚未做出回應。在日本，毒品走私罪名成立者可能面臨多年監禁，根據日本的刑事程序，調查人員可在起訴前將嫌疑人拘留最多23天，而如果被告行使緘默權或否認指控，羈押時間可能延長。

哈里斯憑藉《奴隸遊戲》（Slave Play）一舉成名，該作品是在他還是耶魯戲劇學院研究生時創作的，2018年在百老匯首演，因挑戰種族、階級及性禁忌的內容引發爭議，甚至有人發起請願要求禁止演出，次年登上百老匯舞台，並獲得東尼獎最佳戲劇提名，但未能獲獎。

