記者田暐瑋／綜合報導

日本女偶像藤咲凪是雙人團體「最終未來少女」成員，因為長相太過精緻，先前曾被懷疑是AI虛擬臉孔，更自爆現在以單親媽媽的身分育有2個小孩。近日她突然宣布二婚，且和現任老公是「跳過交往階段直接結婚」，引發各界議論。

藤咲凪2023年公開自己是兩名女兒的單親媽媽，獨自撫養年僅3歲和1歲的女兒，震驚不少粉絲。近日她宣布再婚，未透露現任丈夫的身份，但兩人是「跳過交往階段直接結婚」，她在公開聲明中表示很期待與家人一起開始新的生活，「我很高興地報告，我又再婚了。從現在開始，我想開始新的生活，並會用自己的步調努力工作。」

▲藤咲凪自爆是單親媽媽。（圖／翻攝自X／藤咲凪）

[廣告]請繼續往下閱讀...

藤咲凪曾公開日常育兒畫面，一邊背著寶寶一邊煮飯，又要同時哄2個年幼的孩子睡覺，因此產生睡眠困擾，透露孩子正在家裡給保母照顧，「終於說出來了！」流露出終於不用再隱瞞的喜悅，坦言其實也想過要一直隱瞞下去，但已經有些謠言出現，還有人用匿名帳號留言公開小孩名字，或是在他們外出時偷偷拍照。

對此，也煩惱公開時機煩惱了很久，現在終於親口說出來，看到大家溫暖的鼓勵話語，藤咲凪感動到哭了出來，「過去幾年之間，我的人生就像雲霄飛車一樣，如果有機會讓大家聽聽我的故事的話，我會很高興的。以後不管是當媽媽還是當藝人，我都會盡全力，謝謝大家。」

▲藤咲凪自爆是單親媽媽。（圖／翻攝自X／藤咲凪）

