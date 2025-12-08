揭發「趙震雄少年犯罪」記者遭告發　律師：失誤得被監視一輩子？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝趙震雄近期遭揭發過去曾是「少年犯」的犯罪記錄，他涉及竊盜、性侵，但所有罪名，他只認了「竊盜」，隨後退出演藝圈震撼韓娛。在一片撻伐聲浪下，仍有出面護航的聲音，一名律師金京浩告發第一位揭發趙震雄少年犯罪的記者，聲明怒指「一次失誤就被監視一輩子，這樣誰還能更生？」引起熱議。

▲趙震雄近日被韓媒揭發是少年犯。（圖／記者黃克翔攝）



律師金京浩8日透過「國民申聞鼓」以違反《少年法》第70條之嫌，告發最初報導趙震雄過往少年時期犯罪的新聞記者，他指出「我們制定『少年法』的主因，就是社會艱辛地決定要再給不成熟的靈魂們一個重新開始的機會，少年法不是掩蓋犯罪的防護罩，而是幫助他們重回社會時不被犯罪過往印上烙印的社會性協議，但是，最近有娛樂媒體把30年前被封印的判決書再次拆開，並向社會公諸於世，這根本只是戴上名為「新聞倫理」的面具，實則是赤裸裸的暴力行為。」

▲趙震雄在6日宣布退出演藝圈。（圖／記者黃克翔攝）



金京浩反問：「在此不得不問，究竟30年前高中生的過錯，是2025年民眾所必須知道的嗎？」他「紀錄如果遭到外流，該項紀錄就像是兇器般切斷一個人在社會上的生命，記者如果是透過公務員或內部相關人員所拿到這樣被禁止的情報的話，這就不是採訪了，而是攻破法律防護網的犯罪行為了。」

▲有律師出面告發寫趙震雄是少年犯的記者。（圖／記者李毓康攝）



趙震雄被挖出曾是少年犯，金京浩認為這是「社會矯正系統的崩毀」，少年犯後應受到「少年法」保護，並反問「如果一個人的失誤就得被監視一輩子，這樣誰還能夢想著更生？」要求調查機關必須徹底查明記者取得資訊的管道，出面告發該名記者。