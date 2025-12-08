張柏芝出庭情緒崩潰！　驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼：全是假的

記者陳芊秀／綜合報導

香港影壇女神張柏芝爆發合約糾紛！她遭前經紀人余毓興及其公司提告，遭指控收取超過4000萬港幣（約新台幣1.6億元）的預支片酬後，卻未履行拍攝多部電影及經紀合約義務，遭求償至少1276萬港幣（約新台幣5300萬元），並要求交代相關帳目。案件日前在高等法院開庭審議，她8日一早再度出庭，途中情緒失控大喊：「對我很不公平！」

▲張柏芝爆發1.6億台幣合約糾紛被告上法院。（圖／翻攝自微博）

據《香港01》報導，張柏芝成為案件被告，今天早上8點半身穿大衣、戴著墨鏡與口罩抵達法院，雖然禮貌地向媒體道早安，但在庭外會議室等候時，她摘下墨鏡、口罩，表情開始顯得緊張，不斷重複翻閱案件文件。開庭前她依指示坐上證人席，期間時不時打哈欠、閉目養神，甚至不斷用雙手拉扯耳朵試圖集中精神，助手也遞上一罐可樂讓她提神。

庭訊過程中，張柏芝面對原告律師追問，情緒變得激動，多次強硬回答：「不記得」。由於她不時反駁或答非所問，法官一度出面制止，要求她專心聽清楚問題，並指示只需回答「同意」或「不同意」，不需反問律師。

然而，張柏芝面對原告律師針對細節不斷重複詢問，最終按捺不住情緒，當庭聲淚俱下大聲喊冤：「我兩天沒睡過覺，對我很不公平，後面的媒體讓我有壓力，所有事情都是假的！」場面瞬間失控，法官即時安撫張柏芝，並解釋因她經常出現答非所問的狀況，律師為確保她明白才會重複提問。在法官詢問「能否繼續」後，她平復心情後表示「可以」。此外，針對合約爭議，張柏芝在庭上也多次強調，所有關於合約的事宜，過去皆是由她的私人助手兼經紀人周靜儀（Emily）負責處理。