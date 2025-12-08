李連杰遭瘋傳「換心」回春！關美顏反擊2傳言：活到300歲是活受罪

記者陳芊秀／綜合報導

62歲大陸「功夫皇帝」李連杰8月曾曬出病床照，證實住院手術，然而近期頻頻遭瘋傳接受換心手術，甚至換血讓外型回春，為了澄清傳言，日前曾上傳泳池影片，展現身上無傷疤。但網路謠言還是傳不停，他近日PO影片反擊謠言，不僅以「換這換那？不如換個心態」為題，更罕見地關掉美顏濾鏡，以最真實的樣貌闡述對生死的看法。

▲李連杰近日更新影片，回應換心謠言。（圖／翻攝自微博）

針對甚囂塵上的「換心」傳聞，李連杰在影片中哭笑不得地反問：「沒事兒的情況下，去換個心臟，這個風險值不值得？只為了什麼呢？只為年輕？」他認為沒人會為了變年輕去冒排斥反應的風險。接著他更連珠炮似地反駁「換血」與「打幹細胞」的傳言，質疑若是為了年輕而換血，「這科技到底合不合法？」他直言若單純為了外表年輕，「做微調、拉皮不是更好、更普及？」

▲李連杰也直球回應換血謠言：「這科技到底合不合法？」（圖／翻攝自微博）

李連杰引用自己著作《超越生死》的觀點，將人的肉身比喻為「硬件（硬體）」，精神世界則是「軟體」。他認為硬體源自父母細胞，終究會解體，「從古至今，不管是秦始皇還是哪個皇帝，想長生不老都沒做到。」他感嘆，隨著科技發展，未來人類或許能活到150歲甚至300歲，但若硬體維持了，心態卻無法自在，「活到300歲，如果心態不好的話，真是活受罪啊！」

影片中，李連杰身穿黑色V領上衣、戴著黑圓框眼鏡，手持佛珠，盤腿坐在戶外。值得注意的是，他似乎刻意關掉了修飾容貌的美顏特效，在自然光線下，62歲的真實膚況一覽無遺——額頭上的抬頭紋深邃明顯，眼角的魚尾紋與法令紋也清晰可見，雖然臉上佈滿歲月的痕跡，但眼神炯炯有神、說話中氣十足，展現出真實狀態。

李連杰在影片最後幽默說，要變年輕其實很容易：「你仔細想一想...染個頭髮，化化妝，加一點點美顏，那不就年輕了？太容易的事了。」感受到本人駁斥謠言的決心，網友留言「把李連杰逼得這一期直接不開美顏了」、「不開美顏，把人家逼得」、「雖然有化妝，但這就是最真實的樣子」。