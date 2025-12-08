ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
表面佛系、私下算得很精三大星座！
那對夫妻心疼揭女兒住院內幕！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 周杰倫 阿信 家寧 尼克 貝童彤 張員瑛 舒華

李連杰遭瘋傳「換心」回春！關美顏反擊2傳言：活到300歲是活受罪

記者陳芊秀／綜合報導

62歲大陸「功夫皇帝」李連杰8月曾曬出病床照，證實住院手術，然而近期頻頻遭瘋傳接受換心手術，甚至換血讓外型回春，為了澄清傳言，日前曾上傳泳池影片，展現身上無傷疤。但網路謠言還是傳不停，他近日PO影片反擊謠言，不僅以「換這換那？不如換個心態」為題，更罕見地關掉美顏濾鏡，以最真實的樣貌闡述對生死的看法。

▲▼李連杰遭瘋傳「換心」回春！關美顏反擊2傳言。（圖／翻攝自微博）

▲李連杰近日更新影片，回應換心謠言。（圖／翻攝自微博）

針對甚囂塵上的「換心」傳聞，李連杰在影片中哭笑不得地反問：「沒事兒的情況下，去換個心臟，這個風險值不值得？只為了什麼呢？只為年輕？」他認為沒人會為了變年輕去冒排斥反應的風險。接著他更連珠炮似地反駁「換血」與「打幹細胞」的傳言，質疑若是為了年輕而換血，「這科技到底合不合法？」他直言若單純為了外表年輕，「做微調、拉皮不是更好、更普及？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李連杰遭瘋傳「換心」回春！關美顏反擊2傳言。（圖／翻攝自微博）

▲李連杰也直球回應換血謠言：「這科技到底合不合法？」（圖／翻攝自微博）

李連杰引用自己著作《超越生死》的觀點，將人的肉身比喻為「硬件（硬體）」，精神世界則是「軟體」。他認為硬體源自父母細胞，終究會解體，「從古至今，不管是秦始皇還是哪個皇帝，想長生不老都沒做到。」他感嘆，隨著科技發展，未來人類或許能活到150歲甚至300歲，但若硬體維持了，心態卻無法自在，「活到300歲，如果心態不好的話，真是活受罪啊！」

影片中，李連杰身穿黑色V領上衣、戴著黑圓框眼鏡，手持佛珠，盤腿坐在戶外。值得注意的是，他似乎刻意關掉了修飾容貌的美顏特效，在自然光線下，62歲的真實膚況一覽無遺——額頭上的抬頭紋深邃明顯，眼角的魚尾紋與法令紋也清晰可見，雖然臉上佈滿歲月的痕跡，但眼神炯炯有神、說話中氣十足，展現出真實狀態。

李連杰在影片最後幽默說，要變年輕其實很容易：「你仔細想一想...染個頭髮，化化妝，加一點點美顏，那不就年輕了？太容易的事了。」感受到本人駁斥謠言的決心，網友留言「把李連杰逼得這一期直接不開美顏了」、「不開美顏，把人家逼得」、「雖然有化妝，但這就是最真實的樣子」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李連杰

推薦閱讀

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

2小時前

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

19小時前

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

12/7 11:57

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

1小時前

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

3小時前

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

15小時前

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

2小時前

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

13小時前

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

6小時前

暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

暗諷劉在錫？李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火：絕無攻擊之意

4小時前

YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

19小時前

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

6小時前

熱門影音

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～
AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字
AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉
演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了
AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」
周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

看更多

【8歲兒涉校園霸凌】賴瑞隆：會讓孩子離開學校「提到兒子哽咽哭了」

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前10

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

30分鐘前0

人氣日星夜市吃臭豆腐被認出！驚呼遭粉絲包圍　40支手機對著他拍

42分鐘前21

趙震雄再爆「掌摑踢踹後輩演員」！5人出面爆料　公司回應惹怒韓網

42分鐘前2

2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！前三名上北車燈箱

1小時前0

何宜珊「美足浴」閨房情趣曝光！王盈凱老公力爆發

1小時前0

《我獨》朴娜萊宣布「無限期中斷」活動！　連日遭爆黑料

1小時前1

李連杰遭瘋傳「換心」回春！關美顏反擊2傳言：活到300歲是活受罪

1小時前1714

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

2小時前513

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

2小時前1333

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻
    2小時前2633
  2. AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光
    19小時前2233
  3. 台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟
    12/7 11:576446
  4. 快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕
    1小時前3414
  5. 富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男
    3小時前1814
  6. 吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
    15小時前3421
  7. 小煜離婚最後一次放閃在7月！
    2小時前1013
  8. 那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕
    13小時前1610
  9. 導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌
    6小時前2211
  10. 李伊庚得獎感言爆爭議　公司急滅火
    4小時前42
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合