小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

記者陳芊秀／綜合報導

「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）8日與妻子言言發文宣布離婚，震驚大批粉絲。他2020年7月27日結婚，老婆高顏值被形容神似日本女星佐佐木希。然而結婚剛滿5周年後宣布離婚，在他滿40歲生日時的發文，是他最近一次在社群平台放閃另一半。

▲小煜2020年宣布結婚，告白另一半。（圖／翻攝自IG）

小煜2020年結婚時曾公開發兩人合照，告白另一半「從今以後 我是她的人 她是我的女王」，婚後也時常放閃。他今年7月5日迎接40歲生日，生日文回顧了自己從30歲單飛後這10年的心路歷程，從發行個人音樂作品到投身音樂劇舞台，展現對演藝事業的堅持。而在談及家庭生活時，他表示有了一個老婆和家庭，「幸福突如其來，生活重心完全轉變」。當時的發文看似沉浸在家庭幸福中，但也坦言家庭生活讓他「累到爆炸」，文末許下「我的40+！一定會越來越精彩」的願望，如今隨著恢復單身，他也要繼續迎接人生的下半場。

當時生日文曬出合照，妻子俏皮地嘟起嘴巴負責拿手機自拍，表情活潑可愛，他則放鬆地坐在後方的灰色布沙發上。作為當天的壽星，他面帶淺淺的微笑注視著鏡頭，神情看起來相當居家且溫柔。

小煜發文宣布離婚：「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。」原來已於9月與妻子離婚，「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福」強調是和平分手，會以家人的形式繼續支持對方，請外界給予空間，讓生活保持過往的平靜日常。

▲小煜與妻子宣布離婚！（圖／翻攝自IG）