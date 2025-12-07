ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
AAA完整得獎名單！
估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了
林逸欣爸爸「緊急住醫」病因曝光
台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

記者田暐瑋／綜合報導

台灣獨立樂團「離岸流」的主唱兼吉他手吳仕群遭爆性侵醜聞，吳仕群沉默多日後才在社交媒體上承認犯行，並對受害者表示歉意，遭踢出樂團永久除名。

離岸流成立於2020年，近期剛參加「2025高流系樂團大賽」，主唱兼吉他手吳仕群被爆性侵，且已是累犯，對此，他先在Threads表示：「因為一些個人因素，我犯了錯，即日起我將卸下離岸流的主唱與吉他手一職，謝謝團員這些年的陪伴，也謝謝大家。」僅用「犯錯」含糊帶過性侵犯行，遭網友群起砲轟。

▲吳仕群性侵。（圖／翻攝自IG）

▲吳仕群性侵。（圖／翻攝自IG）

沉默一天後，吳仕群5日在Instagram上發表黑底聲明，坦承在未取得對方明確同意的情況下與其發生關係，並表示深感抱歉，「我會深刻反省，並且確保未來在任何情況下都以尊重與清楚的溝通為前提。這是我在尊重與界線上的重大疏失，在此表達最深切且鄭重的歉意。」

▲吳仕群性侵。（圖／翻攝自IG）

▲吳仕群道歉文被罵爆。（圖／翻攝自Threads）

▲吳仕群性侵。（圖／翻攝自IG）

▲吳仕群二次道歉。（圖／翻攝自IG）

「離岸流」樂團針對吳仕群的行為發表正式聲明，強調該指控與他們所堅持的安全、尊重及界線的價值觀相悖，團隊經過充分討論後，決定立即將吳仕群除名，經紀人也表示：「我不會，也絕不可能為他開脫。我們不會因為任何往日情誼而有所保留，而會以最堅定、最嚴厲的態度譴責他的卑劣行為。最後我想對吳先生說，你聲明寫得非常爛。 」

▲吳仕群性侵。（圖／翻攝自IG）

▲吳仕群經紀人發文。（圖／翻攝自Threads）

