洪佩瑜〈落雨聲〉唱到哽咽太催淚　14年前成名曲勾全場回憶殺

記者蔡琛儀／台北報導

雙金歌手洪佩瑜昨（7日）在北流開唱，她在演出尾聲演唱天后江蕙的經典歌曲〈落雨聲〉，難掩情緒情緒唱到二度淚崩，一度唱不下去，激動淚灑舞台。

▲洪佩瑜激動淚灑舞台。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）

首度站上北流，演唱會歌單剖析了洪佩瑜這13年來對於唱歌的心路歷程，而她也沒忘記自己14年前的成名曲〈踮起腳尖愛〉，並換上第三套造型「率性自由超大領帶白洋裝」，分享在波蘭小鎮遇到台灣人，聊天後對方認出是她本人，訴說每當跑馬拉松時這首歌給予最後衝刺的力量，全場聽得陶醉，她也相當觸動：「帶我重新回去遇見那個勇敢的自己。」



唱到最後一首〈明室〉前，洪佩瑜感性告白：「來到現在這刻，我其實怎麼想都還是覺得不可思議！我一直都不去想像要成爲什麼樣的人或是去哪裡，但持續表演這件事，教我打開想像力，也帶我去了很遠很美的地方，遇見不同的人。」對這一切充滿感激：「小小的明室一路擴充敞開來到這裡，我是幸運也是幸福的人。」

▲▼洪佩瑜首攻北流開唱。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）





在各式創意安可聲中，洪佩瑜換上手舞足蹈歡樂週邊衛衣造型再度回到舞台，唱完〈這條小魚在乎〉後，她笑稱：「櫻花鉤吻鮭回游了！」隨後更化身成銷售小姐，推出周邊商品熱情叫賣，最後以〈無慣例的早晨〉獻給自己、也把這份祝福獻給樂迷：「每天都喜歡自己一點。」劃下首攻北流個唱的完美句點。