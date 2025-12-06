ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
潤娥粉絲窩應援票選奪冠
小紅書被封她點名「另1款App」
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」
小S為101煙火獻聲「具俊曄被誤會現身」　賈永婕澄清曝真相

記者王靖淳／綜合報導

台北101跨年煙火即將邁入第21年，3日發布宣傳影片，驚喜找來女星小S擔任幕後配音。為此，101董事長賈永婕也寫下長文，透露小S這次為宣傳片配音，有份特別的感情。值得一提的是，有網友似乎誤以為「姊夫」具俊曄現身錄音室，在網路上引發不小討論，為此賈永婕再度發文，並澄清這是場美麗的誤會。

賈永婕透露，其實具俊曄那天沒有來錄音室。原來，大家在畫面中看到那位戴著帽子、氣質神似的男子，其實是當天的導演。最讓賈永婕感到不解的是，明明導演跟具俊曄長得一點都不像，但透過鏡頭拍攝後出來的影像就變得很像，這神奇的視覺誤差，連她自己看了都覺得不可思議，也意外成為錄音時的小插曲。

▲賈永婕解釋具俊曄沒到錄音室。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

賈永婕幽默地表示，因為畫面中的導演實在太像具俊曄，導致她與小S都一度覺得有點記憶錯亂。她們甚至還認真地反覆確認當天的記憶，互問對方：「他有來現場嗎？」，最後才恍然大悟「明明沒有啊。」最後，賈永婕不忘在文末喊話：「總之今年跨年要一起來台北101看煙火就對了，請排除萬難我們一起迎接新年吧！」

小S賈永婕大S具俊曄

【靠近就翻臉】狗狗自己跑來看泡泡　拿到牠面前卻爆氣狂吼！

