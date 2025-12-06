20歲女偶像出櫃！年初已切除胸部：我內心的自己，沒有任何問題

記者張筱涵／綜合報導

日本女子團體XG成員Cocona在迎來20歲生日之際，主動公開自身性別認同，引發國際粉絲與K-POP圈熱烈討論。Cocona於本月6日透過官方SNS發布長文，坦言自己是「AFAB Transmasculine Non-binary」（AFAB跨性別男性化非二元者），並透露今年初已接受胸部切除手術。

所謂「AFAB跨性別男性化非二元者」是指雖然在出生時為女性（AFAB），但自身認同並不侷限於「女性」，反而更接近男性特質，或在男性化的性別光譜中找到真正屬於自己的位置。

Cocona表示，當自己正式踏入20歲這個人生的重要轉折點時，希望能誠實傳達深藏心底已久的想法：「最困難的事，是接納並擁抱真正的自己。」但也透露，隨著開始面對內心，生命中彷彿開啟了一扇新的大門，讓她理解世界、看待自己的方式都產生了轉變。

Cocona進一步指出，現在的自己終於能自信說出「我內心的自己沒有任何問題」，同時致謝一路支持她的XG成員、製作人Simon與父母，並向粉絲表達深深的感激之情：「謝謝你們陪我走到現在，我期待未來能與XG與XGALX一起創造更多可能。」

Cocona所屬的XG於2022年3月出道，由7名日本成員組成，透過XGALX的K-pop訓練系統打造，近年在全球累積極高人氣，並預計於2026年起展開橫跨亞洲、北美、歐洲、大洋洲與中南美的世界巡演。

【以下為XG成員Cocona長文完整中文翻譯】

大家好，我是Cocona。

今天，我20歲了。

在迎接人生新篇章的此刻，我想分享一些長久以來藏在心底的故事。

我是AFAB跨性別男性化非二元者。

今年初，我接受了胸部切除手術。

雖然我在出生和成長的過程中被視為女性，但那個身份並不能展現我真正是誰。

現在的我，以最自然、也更男性化的方式生活著，過著對我來說最真實的生活。

我經歷過最困難的事，就是接受並擁抱真正的自己。

然而，當我慢慢開始這個過程時，我得以打開一扇新的門。

那一刻，完全改變了我看待與理解世界的方式，也給了我前進的勇氣與力量。

現在，我終於能這麼說——

「我內心的自己，沒有任何問題。」

能走到今天，是因為一路上有守護我、願意傾聽我的人。

我的成員們、Simon老師，以及我的父母。

我真心感謝這條路上所有讓我們相遇的奇蹟。

文章寫得有點長，但我真的很想說這些話。

謝謝你們一路伴我前行，也謝謝你們始終為我加油。

我非常期待未來能與XG和XGALX一起創造更多作品。

希望這些話能像一道小小的光照進某個人的心裡。

願我的愛能傳達給所有需要它的人。

永遠愛你們。