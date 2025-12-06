ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
柾國被爆與Winter曖昧情！SM只回4字
LIVE／超多大咖韓星！AAA接機直播
華視男主播性騷女同事5年！最慘懲處出爐
台片《左撇子女孩》殺進奧斯卡風向球　9歲葉子綺搶下「最佳年輕演員」門票

記者蕭采薇／綜合報導

被視為奧斯卡金像獎「最強風向球」之一的第31屆「評論家選擇獎」（Critics' Choice Awards，CCA），於台灣時間6日凌晨公佈入圍名單。台灣電影《左撇子女孩》再度傳來捷報，強勢入圍「最佳國際影片」（Best Foreign Language Film），更令人驚喜的是，片中僅9歲的台灣童星葉子綺，成功突圍入圍「最佳年輕演員」，為該片的奧斯卡之路再打下一劑強心針。

▲《左撇子女孩》蔡淑臻、黃鐙輝、葉子綺、馬士媛。（圖／《左撇子女孩》提供）

▲台灣電影《左撇子女孩》再度傳來捷報，強勢入圍「評論家選擇獎」最佳國際影片。（圖／光年映畫提供）

「評論家選擇獎」由美國廣播影評人協會主辦，由於會員由全美電視、廣播及網路影評人組成，其品味與奧斯卡影藝學院會員高度重疊，歷年來得獎名單的預測準確率極高，被視為獎季中含金量極大的指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《左撇子女孩》此次成功擠進「最佳國際影片」六強名單，將與其他國際強片一較高下。這意味著該片已成功引起好萊塢主流影評圈的關注，對於接下來爭取奧斯卡「最佳國際影片」提名，具有極大的推波助瀾效果。

本屆名單最大的驚喜，莫過於年僅9歲的葉子綺。她在《左撇子女孩》中自然生動的演技，成功擄獲外國評審的心，入圍「最佳年輕演員」獎項。這是該獎項少見有華語童星入列，她將與好萊塢大片中的童星們同場競技，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

▲《左撇子女孩》蔡淑臻、黃鐙輝、葉子綺、馬士媛。（圖／《左撇子女孩》提供）

▲9歲的葉子綺入圍「最佳年輕演員」，而她拍攝《左撇子女孩》年僅6歲。（圖／光年映畫提供）

在主要獎項方面，競爭異常激烈。保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》、趙婷的《哈姆奈特》以及吉勒摩戴托羅的《科學怪人》等強片皆順利入圍「最佳影片」。

然而，幾家歡樂幾家愁，備受期待的億萬鉅作《阿凡達：火與燼》竟然未入圍最佳影片，被視為本屆最大遺珠；丹尼爾克雷格主演的《鋒迴路轉：亡者歸來》更是慘遭「零提名」冷落。反觀布萊德彼特主演的《F1電影》叫好又叫座，強勢入圍七項大獎，成為技術獎項的大熱門。

▲布萊德彼特演出全新動作鉅片《F1電影》。（圖／華納提供）

▲布萊德彼特主演《F1電影》全球狂賣6.3億美金，成為他生涯票房最高的影片。（圖／華納提供）

第31屆評論家選擇獎頒獎典禮將於明年1月舉行，屆時《左撇子女孩》能否為台灣帶回獎座，甚至前進奧斯卡，都讓台灣影迷拭目以待。

 

