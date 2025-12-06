獨家直擊／女王駕到！張員瑛絕美禮服登場　「戒指突噴飛」她反應超優雅

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。主持人張員瑛穿著粉紅色華麗禮服絕美現身，她與搭檔李俊昊同車繞場，所到之處都是尖叫聲，人氣超高。

▲張員瑛、李俊昊是典禮主持人。（圖／讀者提供）

女星張員瑛以絕美的粉色系禮服現身，特地將及腰長髮綁成公主頭，襯托出滿滿的公主氣質，她與穿著帥氣西裝的李俊昊一起登場，熱情送上飛吻打招呼，舉手投足都飄出仙氣。

值得一提的是，張員瑛以主持人身份下台後，又與IVE成員二度上台，卻在上車前戒指掉了，她雖然嚇到了，但馬上請工作人員撿戒指，維持一貫優雅風範。

▲張員瑛絕美現身。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。